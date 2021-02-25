Çantada taşınabilen ara öğün önerileri: Kuru yemişi, yoğurdu eksik etmeyin!

Ara öğünler sağlıklı ve dengeli beslenmede eğer kişinin sağlık durumu uygunsa sık tercih edilen bir yöntemdir. Bu noktada pek çok insan yaşam şekli ile ara öğünleri buluşturamamaktan şikayet eder. Ara öğün kavramı kolay bir şekilde yanlış anlaşılabileceği için sınırlandırılması önemlidir. Bir ara öğünde alınan kalorinin 200 kaloriyi geçmemesi ve sağlıklı bir seçenek olması gerekir.

200 kalorilik bir gofret ile 200 kalorilik çiğ kuru yemiş hem vücuda olan etkisi hem de tok tutuculuğu açısından ciddi farklılıklara sahiptir. Çantada taşınabilen ara öğün önerileri özellikle yoğun çalışma hayatında yemek yemeyi unutan kişiler için kurtarıcı özelliğe sahiptir. Öğünleri biraz daha farklılaştırmak için salata ve meyve kavanozlarından ya da vakumlu yemek çantalarından yararlanılması da her gün benzer besinler tüketerek vücudu tembelleştirmeyi ve süreçten sıkılmayı önler.

ÇİĞ KURU YEMİŞLER

Badem, ceviz, fındık gibi omega 3 ve omega 9 açısından değerli içeriğe sahip olan kuruyemişler doyurucu, lezzetli ve pratik ara öğün seçenekleri olarak tercih edilebilir. Çantada kolayca taşınabilen bu kuruyemişlerin yanına birkaç adet hurma, kuru incir veya kayısı eklenebilir. Bu sayede hem ani tatlı krizleri ile sağlıklı bir şekilde başa çıkmak mümkün olur hem de kahve yanına tatlı alışkanlığı olanlar için süreç daha kolay yönetilebilir hale gelir.