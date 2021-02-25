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Çantada taşınabilen ara öğün önerileri: Kuru yemişi, yoğurdu eksik etmeyin!

mehtap.yakut mehtap.yakut 25.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Çantada taşınabilen ara öğün önerileri: Kuru yemişi, yoğurdu eksik etmeyin!

Diyetisyen Mehtap Yakut çantada taşınabilen ara öğünler hakkında merak edilenleri aktardı.

Ara öğünler sağlıklı ve dengeli beslenmede eğer kişinin sağlık durumu uygunsa sık tercih edilen bir yöntemdir. Bu noktada pek çok insan yaşam şekli ile ara öğünleri buluşturamamaktan şikayet eder. Ara öğün kavramı kolay bir şekilde yanlış anlaşılabileceği için sınırlandırılması önemlidir. Bir ara öğünde alınan kalorinin 200 kaloriyi geçmemesi ve sağlıklı bir seçenek olması gerekir.

200 kalorilik bir gofret ile 200 kalorilik çiğ kuru yemiş hem vücuda olan etkisi hem de tok tutuculuğu açısından ciddi farklılıklara sahiptir. Çantada taşınabilen ara öğün önerileri özellikle yoğun çalışma hayatında yemek yemeyi unutan kişiler için kurtarıcı özelliğe sahiptir. Öğünleri biraz daha farklılaştırmak için salata ve meyve kavanozlarından ya da vakumlu yemek çantalarından yararlanılması da her gün benzer besinler tüketerek vücudu tembelleştirmeyi ve süreçten sıkılmayı önler.

ÇİĞ KURU YEMİŞLER

Badem, ceviz, fındık gibi omega 3 ve omega 9 açısından değerli içeriğe sahip olan kuruyemişler doyurucu, lezzetli ve pratik ara öğün seçenekleri olarak tercih edilebilir. Çantada kolayca taşınabilen bu kuruyemişlerin yanına birkaç adet hurma, kuru incir veya kayısı eklenebilir. Bu sayede hem ani tatlı krizleri ile sağlıklı bir şekilde başa çıkmak mümkün olur hem de kahve yanına tatlı alışkanlığı olanlar için süreç daha kolay yönetilebilir hale gelir.

YOĞURT

Özellikle probiyotik yoğurtlar sağlıklı bir sindirim sistemi için belirli aralıklarla tüketilmesi önerilen besinlerdir. Kolay ulaşılabilen, paketleme seçenekleri ile çantada konforlu bir şekilde taşınan yoğurtlar iyi bir ara öğün alternatifidir. İsteğe bağlı olarak bu yoğurtlar sade olarak alındıktan sonra yanına şeker ve karbonhidrat oranı düşük olan orman meyveleri ile farklı lezzetler denenebilir.

GRANOLA

Granola içeriği sebebiyle oldukça besleyici bir ara öğün hatta ana öğün olabilen bir seçenektir. Ev yapımı olarak tercih edilebileceği gibi katkısız olarak sunulan hazır paketleri de ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir. Ara öğün olarak granolayı probiyotik yoğurt veya süt ile karıştırabilir, tek başına da tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısı ile ilgili sorun yaşayanlar veya işe gitmeden kahvaltı yapma alışkanlığı olmayanlar için granola aynı zamanda besleyici bir ana öğün de olabilir.

TAZE MEYVELER

Elma, portakal, muz gibi kolay taşınabilir ve tüketilebilir taze meyveler de ara öğün için oldukça uygundur. Özellikle tatlı krizleri ile sorun yaşayanlar için meyvelerin üzerine bir miktar tarçın gezdirmek anlık gelen tatlı isteğini azaltmaya yardımcı olur.

Diyetisyen Mehtap Yakut

www.dytmehtapyakut.com
Instagram: @dyt.mehtapyakut
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