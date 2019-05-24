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Capcom oyun satış rakamlarını güncelledi

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TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Oyun sektörünün en eski isimlerinden birisi de Capcom. Günümüz yapımcılarının pek çoğunun mazisi o kadar da eskiye dayanmıyor. Fakat Nintendo, Atari ve Capcom gibi firmalar, 80’li yıllarda da oyun sektörünün mihenk taşlarındandı.

Capcom oyun satış rakamlarını güncelledi

Capcom, 2000’li yılların başında eski süksesini kaybetmişti. Yaptığı oyunlar bir şekilde tutmuyor, yeniden yaparak satışa sunduğu klasikler eski tadı vermiyordu. Neyse ki bu köklü stüdyo son dönemde eski parlak günlerine dönmüş durumda.

Özellikle son 2 yılda çıkan Capcom oyunları, her yönden takdire şayandı. Nitekim bu durum oyunların satış rakamlarına da yansımış durumda.

Oyun sektörünün dev ismi geçtiğimiz gün oyun satış rakamlarına ilişkin listeyi güncelledi. Güncellenen listeye göre Capcom’un en çok satan oyunu hala Monster Hunter World. PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulan oyun şimdiye kadar 12.4 milyon kopya satmış durumda. Monster Hunter World’ün hemen arkasından ise Resident Evil 5, 6 ve 7 geliyor.

Son dönemde satışa sunulan Capcom oyunları da en çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Resident Evil 2’nin Remake versiyonu 4.2 milyon satarken, Devil May Cry 5 ise 2.1 milyon kopyadan fazla satmış durumda. Muhtemelen bu oyunların satış rakamları önümüzdeki günlerde de artmaya devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
capcom oyun nintendo atari

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