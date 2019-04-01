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O ülkede ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 58'ini alan Zuzana Caputova, cumhurbaşkanı seçildi

O ülkede ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Slovakya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, İlerici Slovakya Partisinin adayı Zuzana Caputova ve iktidardaki Yön- Sosyal Demokrat SMER Partisi adayı Maros Sefcovics yarıştı.

Oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçilen Caputova yüzde 58, rakibi Sefcovics ise yüzde 41 oy aldı.

16 Mart'ta düzenlenen seçimlerin birinci turunda en çok oyu alan Caputova (yüzde 40) ve Sefcovics (yüzde 18) ikinci tura kalmıştı.

Çekoslovakya’dan 1993’te ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve 4,4 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya’da cumhurbaşkanını halk seçiyor. AA'nın haberine göre; Slovakya'nın 5’inci cumhurbaşkanı seçilen Zuzana Caputova aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Slovakya kadın cumhurbaşkanı Caputova

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