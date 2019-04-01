O ülkede ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Slovakya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, İlerici Slovakya Partisinin adayı Zuzana Caputova ve iktidardaki Yön- Sosyal Demokrat SMER Partisi adayı Maros Sefcovics yarıştı.
Oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçilen Caputova yüzde 58, rakibi Sefcovics ise yüzde 41 oy aldı.
16 Mart'ta düzenlenen seçimlerin birinci turunda en çok oyu alan Caputova (yüzde 40) ve Sefcovics (yüzde 18) ikinci tura kalmıştı.
Çekoslovakya’dan 1993’te ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve 4,4 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya’da cumhurbaşkanını halk seçiyor. AA'nın haberine göre; Slovakya'nın 5’inci cumhurbaşkanı seçilen Zuzana Caputova aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!
Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Görenleri şaşkına çeviren çılgın tasarımlı tuvaletler!
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum