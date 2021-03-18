Cara Delevingne cinsellik itirafıyla gündem oldu! 'Keşke heteroseksüel olabilseydim'

Bu hafta Gwyneth Paltrow'un Goop isimli podcast'ine katılan Cara Delevingne, panseksüelliği sebebiyle yaşadığı depresyondan ve kendisinin bu parçasını sevmeyi nasıl başardığından bahsetti. Delevingne, cinselliğini kabullenmekle yüzleştiğinde büyük bir depresyon yaşadığını ve halen ara sıra sadece heteroseksüel olmayı dilediğini söyledi.

Delevingne, depresyonunu ve hayatındaki intihara meyilli anları, çok fazla utanç duyduğu cinsel çırpınışına bağladığını belirtti.

28 yaşındaki oyuncu "İçimde hala 'Ah, keşke heteroseksüel olabilseydim' diyen bir kısım var. O yanım hâlâ duruyor. Gerçekten karmaşık. Ama şimdi çok sevdiğim ve kabul ettiğim parçam da bu" diye konuştu.

Daha sonra kendi modellik kariyerine değinen Delevingne, nasıl daha androjen bir tarz edindiğini anlattı:

"Çok mutsuzdum ve özellikle de bir model olarak kendi gerçeğimi takip etmiyordum. Tüm o kalıplara sığma meselesi, ben androjen bir insanım. Kadın olmayı, giyinmeyi ve tüm bunları seviyorum ama aynı zamanda kaba ve itiş-kakış bir "erkek" olmayı da seviyorum. Sadece bir insan olmanın ve neredeyse bir hayvan olmanın akışkanlığı içinde çok daha fazla rahat hissediyorum çünkü olduğumuz şey bu. Kendi iç güdülerimize güvenmek."

