Cara Delevingne ve Ashley Benson nişanlandı

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne ile sevgilisi Ashley Benson’un nişanlandığı iddia edildi.

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne ile sevgilisi Ashley Benson hafta sonu Fransa’nın Saint Tropez şehrinde tatil yaparken görüntülendi.

People dergisinin haberine göre, 26 yaşındaki Delevingne ile 29 yaşındaki Pretty Little Liars dizisi yıldızı Benson’ın nişanlandı.

İkilinin yüzük parmaklarının dolu olması, nişanlanma iddialarını güçlendirdi.

Cinsel kimliğini gizlemeyen Delevingne, geçen ay TrevorLIVE New York Galası’nda sevgilisiyle birlikte görüntü vermiş ve ilişkilerinin birinci yıldönümünü kutladıklarını belirtmişti.

Ünlü model, daha önce verdiği bir röportajda, “Küçükken ‘gay’ sözcüğünü bir hakaret olarak kullanırdım. Hemen her arkadaşım bunu yapardı. Eşcinsel olduğumu keşfettikten sonra ailem bana çok destek oldu. Ne kadar aşık olduğum belli, insanlar bana ‘Sen gay’sin’ dediklerinde, bu kulağa harika geliyor. Hepimiz berrak ve akışkanız, değişiriz, büyürüz” demişti.



