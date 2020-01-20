Cardi B.’den ilginç seks tavsiyesi! 'En iyi sevişme yeri...'

Son dönemlerde sansasyonel çıkışları ile dünya çapında gündeme gelmeyi başaran 27 yaşındaki Cardi B., çektiği video ile konuşuldu. Ünlü rapçi, paylaşımında en iyi hangi ortamda seks yapılabileceğini anlattı.

Cardi B., çektiği videoda TV karşısında sevişmenin en iyi yöntem olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a da gösterdiği tepki ile dikkat çeken ünlü ismin açıklaması binlerce kez paylaşıldı.

Rap şarkıcısı Cardi B, striptiz yaptığı dönemde hayatta kalabilmek için hırsızlık yaptığını ve uyuşturucu kullandığını Istagram paylaşımıyla açıklamıştı.



