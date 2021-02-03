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Cardi B'den yeni single müjdesi! Böyle duyurdu

03.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, bu hafta Up adlı yeni single'ını çıkarıyor.

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, hayranlarına yeni şarkı müjdesi verdi. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, ‘Up’ adını verdiği yen single’nın bu hafta çıkacağını açıkladı. Yeni single, 5 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak.

Cardi B, sosyal medyadan video paylaşarak,“Yeni single’ım Up, cuma günü çıkıyor” duyurusunda bulundu.

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Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü şarkıcı, 19 yaşında striptiz yapmaya başladı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyurdu. 2015 yılında kadrosuna katıldığı VH1 reality şovu Love & Hip Hop: New York ile tanınırlığını artırdı.

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