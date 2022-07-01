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Cardi B havuz başında! Hem filtreli hem filtresiz

01.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı ve müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren ABD'li şarkıcı Cardi B, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Cardi B yeni şarkısının tanıtımı için verdiği pozların hem filtreli hem filtresiz şekilde yayınladı.

Cardi B havuz başında! Hem filtreli hem filtresiz

Doğum sonrası değişen fiziksel görüntüsünü de gözler önüne seren Cardi B, kendisi gibi bebek dünyaya getirdikten sonra forma girmeye çalışan takipçilerine de cesaret vermişti.

Attığı her adım gündem olan ünlü şarkıcı Cardi B, bu kez de Instagram hesabında bir filtreli bir de filtresiz iki pozuna yer verdi. Cardi B'nin, üzerinde aynı kıyafetle aynı yerde çektirdiği pozlarından filtreli olanda ünlü isim kusursuz görünüyordu.

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Ünlü şarkıcının filtresiz paylaşımında ise bacaklarındaki selülitler ve çatlaklar dikkat çekti.

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İki çocuk annesi Cardi B'nin bu paylaşımına 136 milyon takipçinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi onun her haliyle iyi göründüğünü belirtti.

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Cardi b
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