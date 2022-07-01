Cardi B havuz başında! Hem filtreli hem filtresiz

Doğum sonrası değişen fiziksel görüntüsünü de gözler önüne seren Cardi B, kendisi gibi bebek dünyaya getirdikten sonra forma girmeye çalışan takipçilerine de cesaret vermişti.

Attığı her adım gündem olan ünlü şarkıcı Cardi B, bu kez de Instagram hesabında bir filtreli bir de filtresiz iki pozuna yer verdi. Cardi B'nin, üzerinde aynı kıyafetle aynı yerde çektirdiği pozlarından filtreli olanda ünlü isim kusursuz görünüyordu.

Ünlü şarkıcının filtresiz paylaşımında ise bacaklarındaki selülitler ve çatlaklar dikkat çekti.



İki çocuk annesi Cardi B'nin bu paylaşımına 136 milyon takipçinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi onun her haliyle iyi göründüğünü belirtti.

