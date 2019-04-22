Mynet Trend

Cardi B itiraf etti; mahkemeye çıktı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı olmadan önce bir striptiz kulübünde çalışan Cardi B, o dönem iki kız kardeşin başında şişe kırdığını itiraf etti ve mahkemeye çıktı.

Cardi B itiraf etti; mahkemeye çıktı!

Grammy ödülü alan ilk rapçi kadın şarkıcı olan Cardi B’yi geçmişi rahat bırakmıyor. Şarkıcı olmadan önce bir striptiz kulübünde çalıştığını, hatta uyuşturucu kullandığını itiraf eden B, hayatta kalabilmek için çaldığından da bahsetmişti. Hatta onun bu itirafları üzerine pek çok kişi ceza alması gerektiğini söylemişti…

Cardi B geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktı. Ama itirafları yüzünden değil. Striptiz kulübünde çalıştığı bir dönemde, iki kız kardeşin başında şişe kırdığı için. Queens Ceza Mahkemesi’nde ifade veren B, suçunu itiraf ettiği için bir sonraki duruşmada para cezasına çarptırılacak.

26 yaşındaki Cardi’nin aldığı ceza ya da suçunu itiraf etmesinden ziyade, mahkemeye giderken tercih ettiği stil daha çok konuşuldu. Sağanak yağmura ve soğuğa inat askılı bir beyaz tunik ve bol paça beyaz bir pantolon giyen B, tırnaklarıyla da dikkat çekti.

cardi-b-1

Cardi B, 1100 dolarlık Christian Siriano beyaz elbisesi, 1700 dolar değerindeki pantolonu, 12 bin dolarlık Hermes Birkin çantası ve kıyafetini kombinlediği 995 dolarlık Yves Saint Laurent ayakkabılarıyla oldukça şık bir görünüme sahip olmuş.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yeni Gelin net konuştu: SoyunmamYeni Gelin net konuştu: Soyunmam
Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cardi B rap’çi Cardi B

En Çok Okunan Trend Haberler

Asker eğlencesinde kan aktı!

Asker eğlencesinde kan aktı!

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Survivor'da verdikleri kilolarla şaşırttılar!

Survivor'da verdikleri kilolarla şaşırttılar!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jessica May: Reyting için soyunmam

Yeni Gelin net konuştu: Soyunmam

Adele boşanıyor! Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

Okan Bayülgen hangi kanalda program yapacak? Sosyal medyadan duyurdu

Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu!

Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız evlendi

Bebek haberinden sonra apar topar evlendiler

Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

Ahmet Kural-Sıla davasında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.