Cardi B itiraf etti; mahkemeye çıktı!

Grammy ödülü alan ilk rapçi kadın şarkıcı olan Cardi B’yi geçmişi rahat bırakmıyor. Şarkıcı olmadan önce bir striptiz kulübünde çalıştığını, hatta uyuşturucu kullandığını itiraf eden B, hayatta kalabilmek için çaldığından da bahsetmişti. Hatta onun bu itirafları üzerine pek çok kişi ceza alması gerektiğini söylemişti…

Cardi B geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktı. Ama itirafları yüzünden değil. Striptiz kulübünde çalıştığı bir dönemde, iki kız kardeşin başında şişe kırdığı için. Queens Ceza Mahkemesi’nde ifade veren B, suçunu itiraf ettiği için bir sonraki duruşmada para cezasına çarptırılacak.

26 yaşındaki Cardi’nin aldığı ceza ya da suçunu itiraf etmesinden ziyade, mahkemeye giderken tercih ettiği stil daha çok konuşuldu. Sağanak yağmura ve soğuğa inat askılı bir beyaz tunik ve bol paça beyaz bir pantolon giyen B, tırnaklarıyla da dikkat çekti.

Cardi B, 1100 dolarlık Christian Siriano beyaz elbisesi, 1700 dolar değerindeki pantolonu, 12 bin dolarlık Hermes Birkin çantası ve kıyafetini kombinlediği 995 dolarlık Yves Saint Laurent ayakkabılarıyla oldukça şık bir görünüme sahip olmuş.

