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Cardi B. yine olay oldu! O nasıl kıyafet...

23.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Cardi B. eşi Offset ile çıktığı alışverişte tercih ettiği kıyafetle yine adından söz ettirdi. Tarzıyla sık sık gündeme gelen 28 yaşındaki şarkıcı, meraklı bakışları üzerinde topladı

Lüks yaşantısı, paylaşımları ve giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Amerikalı şarkıcı Cardi B., önceki gün rapçi eşi Offset ile Beverly Hills'de objektiflere takıldı. 28 yaşındaki şarkıcı, ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.

Cardi B.'nin alışveriş kıyafeti olay oldu

Üzerine, üst kısmı kazak gibi görünen, şeffaf bir tulum izlenimi uyandıran bir kıyafet giyen Cardi B. meraklı bakışları üzerinde toplamayı başardı.
Cardi B.'nin aksine 29 yaşındaki eşi Offset ise günlük spor bir kıyafet tercih ettiği görüldü. Gerçek adı Kiari Kendrell Cephus rapçi, bir ara cep telefonuyla eşinin videosunu çekti.
Çift, koronavirüs salgınına karşı maske takarak tedbir almayı ihmal etmedi.

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Öte yandan Noel'i kendisi gibi rapçi olan sevgilisi ile birlikte aldığı 5.8 milyon dolara satın aldığı malikanede geçiren B., iki yaşındaki kızı Kulture'ya aldığı hediye ile konuşulmuştu.
Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla adından söz ettiren şarkıcı, kızına ünlü bir markanın imzasını taşıyan bin dolarlık (yaklaşık 7 bin 500 TL değerinde) oyuncak bebek almıştı.
Ünlü rapçi, daha önce de kızı için satın aldığı pırlanta taşlı yüzükle gündem olmuştu.
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