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Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal'ın son hali şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

29.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Çarkıfelek'in hostesi olarak tanıdığımız ve 1983 Türkiye ikinci güzeli Yasemin Koşal'ın son hali herkesi şaşırttı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Koşal fit görüntüsü ve güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal'ın son hali şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanıdığımız Yasemin Koşal, programa Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti.

Yasemin Koşal 1

Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal son haliyle yıllar sonra yeniden gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Koşal, sosyal medyanın merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

Yasemin Koşal 2

Gözlerden uzak yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Koşal'ın son hali herkesi şaşırttı. Fit görünümü ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü ismi görenler 'Yıllara meydan okuyor', 'Yıllar ona uğramamış' gibi yorumlar yaptılar.

Yasemin Koşal 3

Mehmet Ali Erbil ile birlikte uzun süre çalışmaya devam eden Koşal, birçok dizi ve filmde de yer alarak modellikten oyunculuğa geçenler kervanına katılmıştı.

Yasemin Koşal 4

Ünlü model, Sosyete Şaban, Yaz Bitti, Yarın Artık Bugündür, Dul Bir Kadın, Şöhret Skandalı, Fatih Harbiye, Portatif Hüseyin, Bu Sevda Bitmez, Küçük İbo, Tutku Çemberi, Derman Bey, Hesabım Bitmedi, Başımıza Gelenler, Savunma ve Seni Yaşatacağım gibi birbirinden popüler yapımlarda yer aldı.

Yasemin Koşal 5

Yer aldığı her projede güzelliğiyle ön plana çıkan Koşal, bir süre daha kariyerine devam etti ve evlendikten sonra sektörden elini eteğini çekti. 2004 yılında ise anne oldu.

Yasemin Koşal eşi ve çocuğu

İŞTE YASEMİN KOŞAL'IN SON HALİ

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