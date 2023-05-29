Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal'ın son hali şaşırttı! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanıdığımız Yasemin Koşal, programa Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti.

Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal son haliyle yıllar sonra yeniden gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Koşal, sosyal medyanın merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

Gözlerden uzak yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Koşal'ın son hali herkesi şaşırttı. Fit görünümü ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü ismi görenler 'Yıllara meydan okuyor', 'Yıllar ona uğramamış' gibi yorumlar yaptılar.

Mehmet Ali Erbil ile birlikte uzun süre çalışmaya devam eden Koşal, birçok dizi ve filmde de yer alarak modellikten oyunculuğa geçenler kervanına katılmıştı.

Ünlü model, Sosyete Şaban, Yaz Bitti, Yarın Artık Bugündür, Dul Bir Kadın, Şöhret Skandalı, Fatih Harbiye, Portatif Hüseyin, Bu Sevda Bitmez, Küçük İbo, Tutku Çemberi, Derman Bey, Hesabım Bitmedi, Başımıza Gelenler, Savunma ve Seni Yaşatacağım gibi birbirinden popüler yapımlarda yer aldı.

Yer aldığı her projede güzelliğiyle ön plana çıkan Koşal, bir süre daha kariyerine devam etti ve evlendikten sonra sektörden elini eteğini çekti. 2004 yılında ise anne oldu.

İŞTE YASEMİN KOŞAL'IN SON HALİ





