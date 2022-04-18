Çarmıha germe sahnesini canlandırıyordu! Sonu felaketle bitti, görenler şovun parçası zannetti

25 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Suel, Nijerya'daki Clariantian Üniversitesi'nde Hz. İsa’nın çarmıha gerilme sahnesini canlandırıyordu. Ambrose, İsa'nın tutuklanmasını önlemek için askerlerden birinin kulağını kestiği İncil sahnesinden sonra yere düştü.

Kulağından kanlar akan genç öğrencinin rolünü gerçekleştirdiğini düşünen izleyiciler uzun bir süre duruma müdahale etmedi. Ambrose’un yerden kalkamaması üzerine hastaneye kaldırıldı, öğrenci tüm çabalara rağmen kurtulamadı.

“ŞAKA OLDUĞUNU ZANNETTİK”

Olaya tanık olan öğrencilerden biri Vanguard’a yaptığı açıklamada, “Başlangıçta bunun bir şaka olduğunu ve dramanın bir parçası olduğunu düşündük. Ayağa kalkamadığı zaman ciddi bir şey olduğunu anladık. Hep beraber hastaneye kaldırdık ve orada durumunun kötüleştiğini öğrendik. Ne yazık ki hayata tutunamadı” dedi.



