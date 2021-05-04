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Carmen Electra yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı salladı

04.05.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Carmen Electra bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Carmen Electra yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı salladı

Baywatch’un (Sahil Güvenlik) oyuncularından 49 yaşındaki Carmen Electra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Renkli maysouyla kıvrımlarını sergileyen Carmen Electra Marilyn Monroe alıntısı yapmayı da ihmal etmedi.

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Ünlü isim paylaşımına "Kurallara bağlı kalsaydım hiç bir yere varamazdım" notunu düştü.

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Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncuya yorum yağdı.

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Evinin çeşitli yerlerinde farklı mayolarla poz veren ünlü isim "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.

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