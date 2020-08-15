Caroline Stanbury genç sevgiliyle havada karada suda aşk!

Ocak ayında finans uzmanı Cem Habib ile boşanan 44 yaşındaki stilist Caroline Stanbury, boşandıktan bir süre sonra kendisinden 19 yaş küçük İspanyol futbolcu Sergio Carrallo ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Stanbury, genç sevgilisi ile çekilen fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle yaşanan karantinanın ardından tatil için Dubai’de lüks bir oteli tercih eden çiftin tatil fotoğrafları da kısa sürede binlerce beğeni topluyor.



Son olarak havuzda çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Stanbury, fotoğrafına “Water babies” notunu düştü. Ünlü stilistin Instagram hesabındaki paylaşımları görenler ise “Havada, karada, suda aşk yaşıyorlar” demekten kendini alamıyor.



