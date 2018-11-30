Çarpışma 2. son bölüm final sahnesi izle! Kadir ve Veli nereden tanışıyor? Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın 2. bölümüyle 29 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, Erkan Can'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde, kazanın ardından Kadir, Zeynep ve Veli arasında ilginç gelişmeler yaşandı. Çarpışma 2. bölüm final sahnesinde ise, polisler Zeynep'i banka soymak suçundan karakola götürürken Kadir ortaya çıktı ve Zeynep'i aldı. Kadir, Zeynep'e 'Ben kızını bulmadan bir yere gidemezsin' dedi. O sırada ise mendil satan bir çocuk Kadir'e bir kolye uzattı. Kadir kolyeyi görünce geçmişe gitti ve Veli'yle yaşadıklarını hatırladı. Yolun kenarından Kadir ve Zeynep'i izleyen Veli ise Kadir'le birlikte öleceğini söyledi. Çarpışma dizisinin 6 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünün fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın 2. bölümünde; Kadir ve Zeynep’in olduğu mekana sağlık ekipleri ve polisler geliyor. Kadir, ambulansla dışarı çıkarılıyor. Polislerden biri Zeynep’e Kadir’i nereden tanığını soruyor. Zeynep ise beraber büyüdüklerini, yetimhaneden tanığını söylüyor. Polis memuru bankayı soyduğunu söyleyip, Zeynep’i tutukluyor. Zeynep, Kadir’e yardım etmek için arabadan iniyor. Oradan geçen bir arabadan yardım istiyor. Şok içinde olan Zeynep’i Veli arıyor ve nerede olduğunu soruyor. Veli’ye yanlış yola girdiğini söyleyen Zeynep, çaldığı paraları alıp kendisine yardım eden adamın arabasına binip gidiyor. Kadir de Zeynep’in peşinden gidiyor. Veli, Zeynep dışında bir aracın geldiğini görünce sinirleniyor ve mekandan uzaklaşıyor. Veli’nin söylediği adrese giden Zeynep’e Kadir silah doğrultuyor. Zeynep, Kadir’e bir kızı olduğunu, onu kurtarması gerektiğini söylüyor. Beraber yetimhanede büyüdüklerini, tanıdığı Zeynep olduğunu anlatıyor. Israrla çantayı bırakmasını söyleyen Kadir birden yere düşüyor. Zeynep, Kadir’e kalp masajı yapmaya başlıyor.

Zeynep, sorguya çekiliyor. Zeynep, ilk olarak Kadir’i sorup, onunla konuşmak istediğini belirtiyor. Başına gelenlerin ondan başkasının inanmayacağını söylüyor. Kızının kaçırıldığını, eşinin borcu olan kişinin parasını alıp kaçtığını, bu nedenle bankayı soyup parayı o adama götüreceğinden bahsediyor. Polis memuru Zeynep’in çıkışının olmadığını anlatıyor. Zeynep, ekiple beraber Kadir’in evine gidiyor. Kızı için yardım isteyen Zeynep, Kadir ile konuşmak istiyor. Kadir bunu istemese de kapıyı açıyor. İçeri giren Zeynep, evin gaz koktuğunu anlıyor. Zeynep, aile fotoğrafını görüyor ve Aslı ve Deniz’in nerede olduğunu soruyor. Kadir, zorlanarak öldüklerini anlatıyor. Zeynep, polis arabasından inerek koşmaya başlıyor. Zeynep’I durduran Kadir, arabaya dönmesini istiyor. Zeynep ise kızı için her şeyi yapabileceğini , gerekirse bir kez daha banka soyabileceğini söylüyor. Kadir, Zeynep’e kızını getireceğini anlatıp, tutukluyor. Kağıt mendil satan çocuğun Kadir’e verdiği Polis Akademisi kolyesi onu geçmişine götürüyor. Kanlar içinde yatan Kadir, Veli’ye yetişemediğini söylüyor. Veli çığlıklar atmaya başlıyor. Günümüze geldiğinde uzaktan Zeynep ve Kadir'i izleyen Veli, "Kadir ile birlikte öleceğini "söylüyor.