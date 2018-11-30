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Çarpışma 2. son bölüm final sahnesi izle! Kadir ve Veli nereden tanışıyor? Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 00:24 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 2. son bölümüyle ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun dizisi Çarpışma'nın yeni bölümünde, Kadir, Zeynep ve Veli arasındaki bağlantılar dikkat çekti. Yaşanan kazanın ardından Kadir ve Zeynep kader ortaklığı yapmaya başladı. Çarpışma'da Veli ve Kadir nereden tanışıyor. Veli eski polis miydi? Finalde ise Veli'nin Kadir'e yolladığı kolye dikkat çekti.Peki Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çarpışma 2. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Çarpışma 2. son bölüm final sahnesi izle! Kadir ve Veli nereden tanışıyor? Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın 2. bölümüyle 29 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, Erkan Can'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın son bölümünde, kazanın ardından Kadir, Zeynep ve Veli arasında ilginç gelişmeler yaşandı.

Çarpışma 2. bölüm final sahnesinde ise, polisler Zeynep'i banka soymak suçundan karakola götürürken Kadir ortaya çıktı ve Zeynep'i aldı. Kadir, Zeynep'e 'Ben kızını bulmadan bir yere gidemezsin' dedi. O sırada ise mendil satan bir çocuk Kadir'e bir kolye uzattı. Kadir kolyeyi görünce geçmişe gitti ve Veli'yle yaşadıklarını hatırladı. Yolun kenarından Kadir ve Zeynep'i izleyen Veli ise Kadir'le birlikte öleceğini söyledi.

Çarpışma dizisinin 6 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünün fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çarpışma’nın 2. bölümünde; Kadir ve Zeynep’in olduğu mekana sağlık ekipleri ve polisler geliyor. Kadir, ambulansla dışarı çıkarılıyor. Polislerden biri Zeynep’e Kadir’i nereden tanığını soruyor. Zeynep ise beraber büyüdüklerini, yetimhaneden tanığını söylüyor. Polis memuru bankayı soyduğunu söyleyip, Zeynep’i tutukluyor. Zeynep, Kadir’e yardım etmek için arabadan iniyor. Oradan geçen bir arabadan yardım istiyor. Şok içinde olan Zeynep’i Veli arıyor ve nerede olduğunu soruyor. Veli’ye yanlış yola girdiğini söyleyen Zeynep, çaldığı paraları alıp kendisine yardım eden adamın arabasına binip gidiyor. Kadir de Zeynep’in peşinden gidiyor. Veli, Zeynep dışında bir aracın geldiğini görünce sinirleniyor ve mekandan uzaklaşıyor.

Veli’nin söylediği adrese giden Zeynep’e Kadir silah doğrultuyor. Zeynep, Kadir’e bir kızı olduğunu, onu kurtarması gerektiğini söylüyor. Beraber yetimhanede büyüdüklerini, tanıdığı Zeynep olduğunu anlatıyor. Israrla çantayı bırakmasını söyleyen Kadir birden yere düşüyor. Zeynep, Kadir’e kalp masajı yapmaya başlıyor.

Zeynep, sorguya çekiliyor. Zeynep, ilk olarak Kadir’i sorup, onunla konuşmak istediğini belirtiyor. Başına gelenlerin ondan başkasının inanmayacağını söylüyor. Kızının kaçırıldığını, eşinin borcu olan kişinin parasını alıp kaçtığını, bu nedenle bankayı soyup parayı o adama götüreceğinden bahsediyor. Polis memuru Zeynep’in çıkışının olmadığını anlatıyor. Zeynep, ekiple beraber Kadir’in evine gidiyor. Kızı için yardım isteyen Zeynep, Kadir ile konuşmak istiyor. Kadir bunu istemese de kapıyı açıyor. İçeri giren Zeynep, evin gaz koktuğunu anlıyor. Zeynep, aile fotoğrafını görüyor ve Aslı ve Deniz’in nerede olduğunu soruyor. Kadir, zorlanarak öldüklerini anlatıyor.

Zeynep, polis arabasından inerek koşmaya başlıyor. Zeynep’I durduran Kadir, arabaya dönmesini istiyor. Zeynep ise kızı için her şeyi yapabileceğini , gerekirse bir kez daha banka soyabileceğini söylüyor. Kadir, Zeynep’e kızını getireceğini anlatıp, tutukluyor.

Kağıt mendil satan çocuğun Kadir’e verdiği Polis Akademisi kolyesi onu geçmişine götürüyor. Kanlar içinde yatan Kadir, Veli’ye yetişemediğini söylüyor. Veli çığlıklar atmaya başlıyor. Günümüze geldiğinde uzaktan Zeynep ve Kadir'i izleyen Veli, "Kadir ile birlikte öleceğini "söylüyor.

ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM KONUSU
Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in karıştıkları kazada, şuuru açık tek kişi Zeynep’tir. Durumu en ağır olan ise Cemre. Zeynep, baygın haldeki Kadir’i tanır ve şoke olur. Zeynep, Kadir’e yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalır. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye gelir. Cemre ve Kerem araçlarından çıkarılıp hastaneye götürülür. Ancak, Kadir ve Zeynep’in kullandıkları araçlarda kimse yoktur. Veli, polisin işe karışması ile yeni önlemler alır ve Zeynep’in kızı Aylin’in hayatıyla ilgili çok kritik bir kararın eşiğine gelir. Cemre, kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrenir ve polise bilgi verir. Belma ve Demir’i ise yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sarar. Kadir ile Zeynep’in geçmişten gelen bağları ortaya çıkarken, hayat onları hiç ummadıkları yerlerde, hiç ummadıkları zamanlarda ve hiç ummadıkları şekilde yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecektir. ‘Çarpışma’, etkileyici sahneleri, yükselen gerilimi ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini yine ekrana kilitleyecek.


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