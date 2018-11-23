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Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye ve Avlu kıran kırana yarıştı!

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Heyecanla beklenen reyting sonuçları belirlendi. 22 Kasım’da perşembe gecesinin lideri merak bekleniyordu. Reyting sonuçları Total’de Bir Zamanlar Çukurova birinci oldu

Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye ve Avlu kıran kırana yarıştı!

22 Kasım 2018 reyting sonuçları belli oldu. Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye ve Avlu dizileri reytinglerde yarıştı. İddialı yapımlardan olan Çarpışma dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi. Geçtiğimiz haftalar da Perşembe akşamlarının birincisi bu sezon yayına başlayan Bir Zamanlar Çukurova idi.

Bir Zamanlar Çukurova neredeyse yayınlandığı 11 bölümü de lider kapattı. Bu nedenle hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu ile iddialı bu iki yapımdan hangisinin daha fazla reyting aldığı merak konusu.

ÇARPIŞMA ŞAŞIRTTI

22 Kasım’da perşembe gecesinin lideri merak bekleniyordu. Reyting sonuçları Total’de Bir Zamanlar Çukurova birinci oldu. Avlu dizisi dördüncü sırada. Bizim Hikaye beşinci ve son olarak Çarpışma onuncu sırada geceyi tamamladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu gibi isimleri kadrosunda barındıran Çarpışma çok iddialı geldi. Ancak izleyiciler alışkanlıklarından vazgeçmedi. Saat 20:00’de yayınlanmasına rağmen (diğer diziler özet yayınlarken) ilk gecesini istediği gibi kapatamadı.

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