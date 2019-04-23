MAGAZİN

Çarpışma'da Ivan, Kadir ve Veli'nin nefes kesen dövüş sahneleri! Çarpışma 19. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma yeni bölümüne, Ivan’la Veli ve Kadir’le Ivan arasındaki ölümüne dövüş sahneleri damga vuracak. Çarpışma'da Ivan’ın Veli’ye ne yapacağı ve Kadir – Ivan kapışmasının sonucunun ne olacağı merak uyandırıyor. Kadir, Ivan'ın mekanına gelerek Veli'yi kurtarıyor. İşte Çarpışma 19. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 19. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Kadir ve Asiye arasındaki duygusal anların dikkat çektiği tanıtımda, Ivan ve Kadir arasındaki dövüş sahneleri heyecan ve gerilimi artırıyor.

Çarpışma (5)

ÇARPIŞMA'DA ZEYNEP, CEMRE VE KEREM'E NE OLDU?

Çarpışma'nın 25 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde Kadir, büyük bir şok yaşayacak.

Çarpışma (3)

Zeynep, Cemre ve Kerem’in, Kadir’in bomba yerleştirilen arabasının içinde olduklarının görüldüğü tanıtımda, Ivan’ın uzaktan kumandaya basmasının ardından patlama sesi duyuluyor. Kadir patlamayla birlikte donup kalırken, akıllara da “Zeynep, Cemre ve Kerem ölüyor mu?” sorusu geliyor.

ÇARPIŞMA’NIN 18. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 18. bölümünde; Paralarına el koyduğu için Kadir’i ve paralarını kaptırdığı için de Veli’yi hedefine alan Rus İnfaz Timi Lideri Ivan, önce Veli için saldırı emri verdi. Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i de pusuya düşürdü. Çetin çıkan çatışmada şehit oldu. Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlamak için Kadir ve Cemre harekete geçti. Kadir, Veli’ye ailesini katleden ekibin başındaki ismi verme karşılığında, Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak belge getirmesini teklif etti. Veli, Zeynep’i aklayacak belgeleri Kadir’e verdi. Cemre de, babasından kalan mirasın yüklüce bir kısmını Belma’ya verdiğini gösteren belgeleri Demir’e verdi. Karşılığında Demir’den Zeynep’in suçsuzluğunu güçlendirecek deliller aldı. Zeynep, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Meral, Yakup’u etkisiz kılmayı başardığı bir anda Kerem’e bulunduğu yerin konumunu attı. Kerem, Yakup’un Meral’i alıkoyduğu yere geldi. Kerem’e tuzak kuran Yakup, arabasını onun üzerine sürdü. Kerem, bu saldırıyı son anda savuşturdu. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem mahkeme çıkışı, Kadir’in arabası ile yola çıktı. Kadir’i adım adım takip eden Ivan’ın adamları, yolda Kadir’e ve arabadakilere kurşun yağdırdı. Bir müddet sonra Ruslar arabanın etrafından uzaklaştılar. Ivan’ın Cansız’a yaptırdığı uzaktan kumandalı bombayı, Ivan’ın satın aldığı Başkomiser Ahmet, Kadir’in arabasına yerleştirdi. Rusların peşinden giden Kadir, silahlı saldırın ardından Ivan’ın adamlarının bir anda uzaklaştıklarını görünce arabasına bomba yerleştirildiğini anladı. Zeynep, Kemre ve Cemre’ye dışarı çıkmaları için var gücüyle bağırdı. Aynı anlarda Ivan da, bombayı aktif hale getirmek için, bombanın bağlı olduğu telefonu aradı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

PARTNERYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradıYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradı
Arya Stark’ın seks sahnesi olay olduArya Stark’ın seks sahnesi olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma 19. yeni bölüm izle çarpışma 19. yeni bölüm 2. fragmanı izle çarpışma ivan kadir dövüş sahnesi fragman

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Sivas'ta olay! Beşiktaş'ın yıldızı yere yığıldı

Sivas'ta olay! Beşiktaş'ın yıldızı yere yığıldı

YSK toplantısı sona erdi!

YSK toplantısı sona erdi!

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin'de bebek mutluluğu! İstanbullu Gelin 82. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de bebek mutluluğu!

Yasak Elma'ya Ender'in kayıp oğlu Yiğit damga vurdu! Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. son bölüm izle!

Yasak Elma'ya Ender'in kayıp oğlu Yiğit damga vurdu! Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. son bölüm izle!

Çukur'da yüzüklü kim çıktı? Yüzüklü kaçırdığı Akşın'ı öldürdü mü? Çukur 62. son bölüm izle!

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Hercai dizisine kulübe yangını sahnesi damga vuracak!

Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu (DİKKAT! SPOILER İÇERİR)

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Zalim İstanbul'da o gerçek ortaya çıkıyor! Ceren hamile mi? Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Zalim İstanbul'da o gerçek ortaya çıkıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.