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Çarpışma'da Kadir Cansız'ın babası olduğunu öğreniyor mu? Çarpışma 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 15. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde Kerem hakim karşısına çıkıyor. Kadir – Cansız, Kadir – Veli ve Veli-Adem karşılaşmaları dikkat çekerken, merakla beklenen yeni bölümün heyecan dolu hikayesinden de ipuçları veriyor. İşte Çarpışma 15. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 15. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Kadir’in Zeynep’e kendisini ne kadar sevdiğini sorduğu, Zeynep’in de gözleri parlayarak cevap verdiği tanıtımda, Cemre’nin müebbetle yargılanma endişelerine tebessümle karşılık veren, Selim’in cezaevinden hiç çıkmaması için bir plan yaptığı anlaşılan Kerem hakim karşısına çıkıyor, ne karar çıkacağı ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 14. Bölümünde Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakaladı. Bunun Cansız’ın kurduğu bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, saati almak üzere bir kumarhaneye gitti. Kadir, kıran kırana bir kavganın ardından saati aldı ve mekandan çıktı. Bu anları Cansız ve Veli de gizlice izledi. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli büyük bir stres altına girdi. Bu gerçeğin ortaya çıkmasının kendi sonu olduğunu bilen Veli, Kadir’i bir an önce öldürmesi için Cansız’ı alttan alta kışkırttı. Kadir’in gücünü sınayan Cansız ise Veli’nin istediğinin tersine, onu adım adım ölüme götürecek bir plan yaptı. Kerem, Demir ve Yakup’un kurduğu büyük kumpasın tam ortasına düştü. Zeynep, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirdi. Zeynep’le buluşacağını zanneden Kadir, Asiye’yi de görünce geri döndü. Zeynep onu yakaladı ve annesi ile konuşması için ikna etti. Kadir, Asiye’ye önce aklındaki kimi soruları sordu, Asiye cevapladı. Duygu dolu anların ardından Kadir ile Asiye, bir anne –oğul gibi gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı. Kadir’in nefes aldığı her an ölüm kaygısıyla yaşayan Veli, Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdıracak bir plan yaptı. Veli, Cansız’ı kendisi arayıp, Kadir’i de Asiye’nin yardımcısına aratıp, Asiye’nin kriz geçirdiği yalanıyla aynı anda Kadir ve Cansız’ı Asiye’nin evine gönderdi. Veli, polisi de arayıp Cansız’ın bulunduğu adresi polise ihbar etti. Aynı anlarda Asiye’nin evine gelen Kadir ile Cansız’ın karşı karşıya gelmesine ise ramak kaldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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