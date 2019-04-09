Çarpışma'da Kadir, Cansız'ın babası olduğunu öğreniyor mu? Çarpışma 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

BELMA ÖLÜYOR MU?

Zeynep’in uykudaki Kadir’in ellerini tutup, korkularını, kaygılarını, sevgisini usulca dışa vurduğu çarpıcı tanıtımda, Veli’nin çatışmaya girdiği, Selim’in Demir ve Belma’ya silahını doğrultup ateşlediği anlarda heyecan artıyor.

Kadir, Cansız, Veli ve Zeynep‘in hastane odasında yan yana geldikleri sırada ise gerilim artıyor. Akıllara da, ‘Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu ve kendisini Veli’nin vurdurttuğunu öğrenecek mi? soruları geliyor.

“ÖLENE KADAR BERABERİZ!”

Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği Çarpışma'nın 17. yeni bölüm 1. fragmanında, Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor. Kerem ile Cemre aşkının dolu dizgin devam ettiğinin görüldüğü tanıtımda, Cansız’ın Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sorduğu, Zeynep’in de Veli’nin karşısına çıktığı anlar merak uyandırıyor. Cansız’ın ‘Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum. Ölene kadar beraberiz’ sözleri ise dikkat çekiyor.