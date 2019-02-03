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Çarpışma'da Kadir'in hayatını değiştirecek olay! Çarpışma 9. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2019 23:55 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 9. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Kadir ve Zeynep’in, Kadir’in annesinin yaşadığını düşündükleri eve gittiklerinin anlaşıldığı Çarpışma'nın yeni bölüm fragmanında, Kadir’in kapıyı açan kadına “Sen O’sun değil mi?” diye seslenmesi, “Kadir annesini buluyor mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 9. bölüm tanıtımı yayınlandı.

KADİR, ANNESİNİ BULUYOR MU?
Selim’in Veli’yi takıntıları konusunda sert bir şekilde uyardığı, Zeynep’in tehlikeli bir işe girişeceğini hissettirdiği, Asiye’nin oğlunun bir gün geleceğine olan inancını dile getirdiği tanıtımda, Cemre’nin “Bize bakınca ne görüyorsun?” sorusuna Kerem’in vereceği cevap merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 8. bölümünde; Veli’yle aralarında güçlü bir bağ olduğu anlaşılan Asiye, öldüğünü sandığı oğlu Kadir’in yerine koyduğu Veli’de, oğluyla ilgili merak ettiği kimi soruların cevabını aradı. Kadir’in son yaptığı operasyonda Zeynep, Cemre ve Kerem’le birlikte hareket ettiklerini ve bir aile gibi olduklarını öğrenen Veli, herkesi hedefine aldı. Veli’nin artık çok daha tehlikeli olacağını bilen Kadir de, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşine düştü. Demir’le işbirliği yapan Veli, Yakup ile Meral’i kaçırttı. Cemre, Demir ve Belma’dan hesap sordu. Emniyetteki köstebeğin Meltem olduğu ortaya çıktı.

Veli, adamlarına Cemre ve Serpil’i kaçırtıp, Zeynep’in de başına silah dayattı. Acımasız planında Meral’i de kullanan Veli, Kadir’i yıllardır hasretini çektiği annesine kavuşmakla Zeynep’in hayatını kurtarmak, Kerem’i de Cemre ya da annesi Serpil’in hayatta kalmasını sağlamak arasında çok zor bir tercih yapmakla baş başa bıraktı. Veli, Kerem’e yeni bir oyun daha oynadı. Annesinin olduğu söylenen adrese giden Kerem, karşısında Cemre’yi gördü. Serpil’i başka bir adreste alıkoyan Veli, Demir’e Kerem’in annesini öldürme talimatını verdi. Bölüm finalinde ise Kerem, annesini bulmak için, büyük bir acı ve çaresizlik içinde kendisini sokağa attı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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