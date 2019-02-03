Çarpışma'da Kadir'in hayatını değiştirecek olay! Çarpışma 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 9. bölüm tanıtımı yayınlandı.

KADİR, ANNESİNİ BULUYOR MU?

Selim’in Veli’yi takıntıları konusunda sert bir şekilde uyardığı, Zeynep’in tehlikeli bir işe girişeceğini hissettirdiği, Asiye’nin oğlunun bir gün geleceğine olan inancını dile getirdiği tanıtımda, Cemre’nin “Bize bakınca ne görüyorsun?” sorusuna Kerem’in vereceği cevap merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 8. bölümünde; Veli’yle aralarında güçlü bir bağ olduğu anlaşılan Asiye, öldüğünü sandığı oğlu Kadir’in yerine koyduğu Veli’de, oğluyla ilgili merak ettiği kimi soruların cevabını aradı. Kadir’in son yaptığı operasyonda Zeynep, Cemre ve Kerem’le birlikte hareket ettiklerini ve bir aile gibi olduklarını öğrenen Veli, herkesi hedefine aldı. Veli’nin artık çok daha tehlikeli olacağını bilen Kadir de, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşine düştü. Demir’le işbirliği yapan Veli, Yakup ile Meral’i kaçırttı. Cemre, Demir ve Belma’dan hesap sordu. Emniyetteki köstebeğin Meltem olduğu ortaya çıktı.