Çarpışma'da Kadir ölüyor mu? 'Hiç kimse seni benden alamaz oğlum' Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 17. bölüm tanıtımı yayınlandı.

“ÖLENE KADAR BERABERİZ!”

Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği çarpıcı tanıtımda Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor. Kerem ile Cemre aşkının dolu dizgin devam ettiğinin görüldüğü tanıtımda, Cansız’ın Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sorduğu, Zeynep’in de Veli’nin karşısına çıktığı anlar merak uyandırıyor. Cansız’ın ‘Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum. Ölene kadar beraberiz’ sözleri ise dikkat çekiyor.

ÇARPIŞMA’NIN 16. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın 16. son bölümünde; Kadir, köşeye sıkışan Selim’den; Kerem’i özgürlüğüne kavuşturmasını, Cansız’ı ona vermesini ve Cemre’nin annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatmasını istedi. Tam bu sırada Cansız, ilk kez Kadir’i aradı, onları gördüğünü ima etti, kendisini bulması için ona 48 saat mühlet verdi ve aksi halde onu öldüreceğini söyledi. Selim ve Veli, cezaevindeki Kerem’e ölüm tuzakları kurdu. Kerem ilk saldırıdan kendi çabası ile kurtuldu.