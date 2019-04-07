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Çarpışma'da Kadir ölüyor mu? 'Hiç kimse seni benden alamaz oğlum' Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin merakla beklenen 17. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde, Cansız Kadir'in oğlu olduğunu öğreniyor. Yerde yaralı yatan Kadir'in başına gelen Cansız, ölmemesi için dua ediyor. Cansız'ın 'Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum. Ölene kadar beraberiz' sözleri dikkat çekiyor. Zeynep ise Veli'ye Cansız'a Kadir'in oğlu olduğunu kendisinin söylediğini açıklıyor. Peki Çarpışma'da yaralı olan Kadir'e ne olacak? İşte Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 17. bölüm tanıtımı yayınlandı.

“ÖLENE KADAR BERABERİZ!”
Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği çarpıcı tanıtımda Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor. Kerem ile Cemre aşkının dolu dizgin devam ettiğinin görüldüğü tanıtımda, Cansız’ın Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sorduğu, Zeynep’in de Veli’nin karşısına çıktığı anlar merak uyandırıyor. Cansız’ın ‘Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum. Ölene kadar beraberiz’ sözleri ise dikkat çekiyor.

Çarpışma (4)

ÇARPIŞMA’NIN 16. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çarpışma’nın 16. son bölümünde; Kadir, köşeye sıkışan Selim’den; Kerem’i özgürlüğüne kavuşturmasını, Cansız’ı ona vermesini ve Cemre’nin annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatmasını istedi. Tam bu sırada Cansız, ilk kez Kadir’i aradı, onları gördüğünü ima etti, kendisini bulması için ona 48 saat mühlet verdi ve aksi halde onu öldüreceğini söyledi. Selim ve Veli, cezaevindeki Kerem’e ölüm tuzakları kurdu. Kerem ilk saldırıdan kendi çabası ile kurtuldu.

Çarpışma (8)

İkinci saldırıyı Kadir’in koğuşuna herkesten habersizce yerleştirdiği, Metin adlı polisin desteğiyle savuşturdu. Kerem’i özgürlüğüne kavuşturmak için Kadir ve Cemre var güçlerini ortaya koydu. Zeynep ve Serpil de başka bir koldan onlara destek oldu. Zeynep’in ikna ettiği Meral, Yakup’un yerini söyledi ve Kadir onu yakaladı. Kadir, Ömer’e gitti, Ömer, Kadir’in sözlerinin ardından oğlunu satmadı ve Selim ile Demir’in oyunu bozuldu. Cemre de Kerem’in ustasıyla konuştu. Tamirhanedekiler Kerem’in aleyhine olan ifadelerini geri çekti. Sonunda Kerem’in suçsuzluğu ortaya çıktı ve özgürlüğüne kavuştu. Kadir, Zarif’ten onu Cansız’a götürecek yeni bir isim öğrendi. Bunun Cansız’ın kurduğu yeni bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, tam bir ölüm kafesinin içine girdi. Bu sırada Zeynep, Cansız’ı aradı ve Kadir’in onun oğlu olduğunu söyledi. Cansız ve Kadir’den Adem’in intikamını almaya ant için Veli de, Kadir’i öldürmek üzere Selim’le bir plan yaptı. Cansız, Zeynep’ten öğrendikleriyle son anda Kadir’in vurulmasına engel olmaya çalışsa da Selim, Kadir’i vurdu.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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