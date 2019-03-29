Çarpışma'da Cansız'dan Kadir'i şoke eden sözler! Çarpışma dizisi 16. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 16. bölüm tanıtımı yayınlandı. Aksiyon ve aşkla örülü çarpıcı tanıtımda; Kadir ve Cansız arasındaki telefon görüşmelerinin yanı sıra cezaevinde kalabalık bir grupla kavgaya girişen Kerem’in çaresizliği heyecan ve merak uyandırıyor. Kerem ile Cemre aşkının alevlendiği, Veli’nin Kadir’le karşı karşıya geldiği, Kadir’in kendisini kışkırtan Selim’e dersini verdiği anların da dikkat çektiği tanıtım yeni bölümün sürprizlerle dolu olacağının işaretlerini veriyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın 28 Mart Perşembe ekrana gelen 15. bölümünde Kadir, Cansız’ın Asiye’nin evinde olduğuna dair ihbar olduğunu öğrenince heyecanla içeri girdi. Kendisine tuzak kurulduğunu anlayan Cansız evin çatısına çıktı. Bu sırada Kadir bir ses duydu ve önce o arkasından da polisler çatıya çıktı. Cansız yakalanmasına ramak kala, Kadir’den ve polislerden kaçmayı başardı. Kadir ile Cansız’ı birbirlerine kırdırmayı amaçlayan Veli’nin planı tutmadı. Zeynep ve Asiye, Kadir ile Cansız’ı karşı karşıya getirmek isteyenin Veli olduğunu anladı. Zeynep de Cansız kozunu Veli’ye karşı kullandı. Kerem, cinayet şube polislerince gözaltına alındı ve emniyete getirildi. Kadir, Kerem’in tutuklandığı haberini alır almaz önce Kerem’in yanına gitti, sonra ona kurulan kumpası ortaya çıkarmak için harekete geçti.