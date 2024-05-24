Müjde Uzman 'Tükendim' dedi, set karıştı... Kızılcık Şerbeti'nin makyözü çektiği video ile sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla hayranlarını epey üzmüştü. 'Tükendim' diyen Uzman mesleği yüzünden maruz kaldığı zorbalıktan sıkıldığını ve bunaldığını dile getirmişti.

"Hayatımda ilk defa tükendim" diyerek isyan eden Uzman sette astım krizi de geçirmişti. Tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberlerin yapılmasının ardından ünlü isim "Ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" demişti. Oyuncunun bu sözleri adeta seti karıştı.

MAKYÖZÜ ÇEKTİĞİ VİDEO İLE GÜNDEM OLDU

Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş, set ekibinden arkadaşlarıyla bir video çekerek Müjde Uzman'ın bu durumuyla adeta dalga geçti.

Sosyal medyayı sallayan bu videonun ardından Okumuş açıklama yapmış ve çektiği videonun Müjde Uzman ile dalga geçmek maksadı ile olmadığını söylemişti.

'LÜTFEN SAKİN OLALIM'

Uzman ise hızla yayılan bu videonun ardından; 'Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna' ifadelerini kullandı.