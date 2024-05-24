MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müjde Uzman 'Tükendim' dedi, set karıştı... Kızılcık Şerbeti'nin makyözü çektiği video ile sosyal medyayı salladı

Müjde Uzman 'Tükendim' dedi, set karıştı... Kızılcık Şerbeti'nin makyözü çektiği video ile sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Alev' karakteri ile adından söz ettiren Müjde Uzman geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Paylaşımlarında 'Tükendim' diyen Uzman'ın bu açıklamasından sonra adeta set karıştı. Dizinin makyözü Esra Okumuş bu durumla dalga geçer gibi çektiği bir video ile sosyal medyayı salladı.

Müjde Uzman 'Tükendim' dedi, set karıştı... Kızılcık Şerbeti'nin makyözü çektiği video ile sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla hayranlarını epey üzmüştü. 'Tükendim' diyen Uzman mesleği yüzünden maruz kaldığı zorbalıktan sıkıldığını ve bunaldığını dile getirmişti.

uzman

"Hayatımda ilk defa tükendim" diyerek isyan eden Uzman sette astım krizi de geçirmişti. Tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberlerin yapılmasının ardından ünlü isim "Ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" demişti. Oyuncunun bu sözleri adeta seti karıştı.

esra okumuş

MAKYÖZÜ ÇEKTİĞİ VİDEO İLE GÜNDEM OLDU

Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş, set ekibinden arkadaşlarıyla bir video çekerek Müjde Uzman'ın bu durumuyla adeta dalga geçti.

esra okumuş 2

Sosyal medyayı sallayan bu videonun ardından Okumuş açıklama yapmış ve çektiği videonun Müjde Uzman ile dalga geçmek maksadı ile olmadığını söylemişti.

müjde uzman

'LÜTFEN SAKİN OLALIM'

Uzman ise hızla yayılan bu videonun ardından; 'Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna' ifadelerini kullandı.


Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Uyanış' diyerek paylaştı! O detay dikkat çekti'Uyanış' diyerek paylaştı! O detay dikkat çekti
Yine alkolü fazla kaçırdı, canlı yayın açtı! Yardımcısı müdahale etti ama... Yine alkolü fazla kaçırdı, canlı yayın açtı! Yardımcısı müdahale etti ama...
Tarzı olay oldu! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"Tarzı olay oldu! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"
Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor

Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.