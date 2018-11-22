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Çarpışma dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde oynuyor? Çarpışma 1. bölüm ilk sahne izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.11.2018 19:53 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 1. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Ay Yapım’ın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinin konusu nedir? Organize Suçlarla Mücadele'de başkomiser olan Kıvanç Tatlıtuğ aynı zamanda çok sevdiği Sarıyer Spor Kulübü'nün de amigosunu canlandırıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu Çarpışma'da hangi rolde oynuyor? İşte Çarpışma 1. bölüm ilk sahne.

Çarpışma dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde oynuyor? Çarpışma 1. bölüm ilk sahne izle!

Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisi 1. bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de olacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çarpışma'da Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Erkan Can, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, İsmail Demirci önemli rollerde oynuyor. Dizide, İstanbul Organize Şube’de Başkomiser olarak görev yapan Kadir Adalı’yı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un; “İnsan sadece bir şeyi merak eder, ‘son’u… Sonu bilmek ister, ne zaman öleceğini, ne kadar yaşayacağını... İnsan işte, bazen melektir, bazen şeytan. Bazen zekidir, bazen cahil… İnsan bazen saftır, bazen kurnaz. Bazen kurbandır, bazen cellat. Ne olursan ol ya da ne yaparsan yap, neyin nerede başlayıp nerede biteceğini asla bilemezsin” sözleriyle yayınlanan ilk sahne, Çarpışma’yı sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerini daha da heyecanlandırdı.
Çarpışma (1)
ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM KONUSU NEDİR?
Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde Kadir Adalı (Kıvanç Tatlıtuğ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görevli bir baş komiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır… Kadir, Zeynep (Elçin Sangu), Cemre (Melisa Aslı Pamuk) ve Kerem (Alperen Duymaz)… Kadir’in, ‘Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi!’ dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.
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ÇARPIŞMA DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Mustafa Uğurlu, Erkan Can, İsmail Demirci, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.

Çarpışma (4)

Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”

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ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

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