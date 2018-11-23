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Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın, Show TV’de ilk bölümüyle ekrana gelen yeni dizisi ‘Çarpışma’, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu'nun başrollerde oynadığı Çarpışma dizisinin finalindeki dört aracın kaza yaptığı sahne Türkiye'de bir ilke imza attı. Peki Çarpışma'daki kaza sahnesi nasıl çekildi, hazırlıklar ne kadar sürdü, hangi ilkler gerçekleşti? İşte, Türkiye‘nin konuştuğu ‘Çarpışma’ dizisindeki, ‘çarpışma sahnesi’nin perde arkası ve tüm merak edilenleri.

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma ilk bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma sahnesinin yanı sıra canlı bomba patlama sahnesiyle de geceye damga vuran dizi; sosyal medyada da en çok konuşulan konu olarak, Twitter’da dünya gündeminde 2. sıraya, Türkiye gündeminde ise 1. sıraya yerleşti.

Çarpışma çekim tekniği ile birçok ilke imza atarak, hafızalara kazındı. Dizinin temel hikayesinin çıkış kaynağı ve yine dizinin adını belirleyici derecede önemli olan ‘çarpışma sahnesi’nin prodüksiyonu ve çarpışmada kullanılan teknik, izleyicilere ekran başında heyecanlı anlar yaşattı.

KAZA SAHNESİ İÇİN ALMANYA'DAN EKİP GELDİ

  • Çarpışma sahnesi için Almanya’dan özel getirilen Compiter Control System (CCV) kullanıldı. Bu sistem, kaza testlerinin laboratuvar ortamlarının dışında da kullanılan test sistemi. Dört arabaya da bu sistem takıldı.

  • Sistemi kurma hazırlıkları 20 gün sürdü, 2 Alman mühendis ve 2 de Türk tekniker görev aldı.

  • Sistem kurulduktan sonra bir hafta test edildi.

Çarpışma (9)

  • Çarpışmalar için araçlara özel yazılım yapıldı ve her bir araca yazılımlar ayrı ayrı programlandı.

  • Dört araçlı çarpışma sahnesi için, dört de yedek olmak üzere ve tamamı çalışır halde sekiz araç satın alındı.

  • Türk dizi ve sinema sektöründe, şu ana kadar bir sahnede en fazla arabanın çarpıştığı sahne olarak tarihe geçti.

    • Çarpışma (8)

    • Çarpışma sahnesinde yağmurlama yapıldı ve bu yağmurlama çarpışma sahnesine özel tasarlandı.

    • Çekimler 6 gün sürdü, 6 gün boyunca yapılan yağmurlamada günlük 60 ton, toplam 360 ton su kullanıldı.

    • Çarpışma sahnesinde kullanılan sistemin bir benzeri, Hollywood’da ‘Hızlı ve Öfkeli’ film serisinde kullanılmıştı.

      Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

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