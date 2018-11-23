Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma ilk bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma sahnesinin yanı sıra canlı bomba patlama sahnesiyle de geceye damga vuran dizi; sosyal medyada da en çok konuşulan konu olarak, Twitter’da dünya gündeminde 2. sıraya, Türkiye gündeminde ise 1. sıraya yerleşti.

Çarpışma çekim tekniği ile birçok ilke imza atarak, hafızalara kazındı. Dizinin temel hikayesinin çıkış kaynağı ve yine dizinin adını belirleyici derecede önemli olan ‘çarpışma sahnesi’nin prodüksiyonu ve çarpışmada kullanılan teknik, izleyicilere ekran başında heyecanlı anlar yaşattı.

KAZA SAHNESİ İÇİN ALMANYA'DAN EKİP GELDİ

Çarpışma sahnesi için Almanya’dan özel getirilen Compiter Control System (CCV) kullanıldı. Bu sistem, kaza testlerinin laboratuvar ortamlarının dışında da kullanılan test sistemi. Dört arabaya da bu sistem takıldı.

Sistemi kurma hazırlıkları 20 gün sürdü, 2 Alman mühendis ve 2 de Türk tekniker görev aldı.

Sistem kurulduktan sonra bir hafta test edildi.