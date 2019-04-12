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Çarpışma dizisine flaş transfer! Çarpışma'da Ivan rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2019 20:41 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’ya, ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov konuk oyuncu olarak katıldı. Ivo Arakov, dizide Veli'nin ailesinin öldüren ekibin başındaki Ivan rolünü canlandıracak.

Çarpışma dizisine flaş transfer! Çarpışma'da Ivan rolünü kim oynuyor?

Çarpışma’nın 18. yeni bölüm fragmanında ilk kez görünen Ivo Arakov, dizide birkaç bölümde yer alacak ve Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak.

Hapishanelerde büyümüş, acımasızlığıyla ün salmış, uluslararası bir kara para çetesinin tetikçiliğini yapan Ivan, hem paralarına el koyduğu için Kadir’in (Kıvanç Tatlıtuğ), hem de paralarını kaptırdığı için Veli’nin (Onur Saylak) peşine düşecek. Cansız’la da (Ali Sürmeli) yolu kesişecek olan Ivan, Kadir’i ve Veli’yi öldürmek için kanlı saldırılarda bulunacak.

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KADİR’İN VERDİĞİ BİLGİ VELİ’Yİ ŞOKE EDİYOR! IVAN KİM?
Kadir ile Veli’nin karşı karşıya oldukları sahnede Kadir, Veli’ye çok önemli bir bilgi vereceğini söylüyor, karşılığında da ondan Zeynep’in suçsuzluğunu ispatlayacak delil getirmesini istiyor. Veli, Kadir’in ‘Aileni katleden kişinin kimliği benim elimde. O adamın kim olduğunu biliyorum!’ sözleri karşısında şoke olurken, görüntüye Ivan geliyor. Kadir, Veli ve Ivan arasında neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

Ivo Arakov -Çarpışma (5)

IVO ARAKOV KİMDİR ?

Ünlü Bulgar oyuncu Ivo Arakov, ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncu. 30 yaşındaki Ivo Arakov, ‘Company of Heroes’ isimli Hollywood yapımı filmi de içeren pek çok uluslararası projede yer aldı. Arakov, ‘Çarpışma’ dizisinde canlandırdığı Ivan Sokurov karakterini çok severek oynadığını ve hayranlıkla takip ettiği Türk oyuncularla karşılıklı rol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

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