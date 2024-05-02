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Kuş Uçuşu'nun Güliz'i Şifanur Gül kapak kızı oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 17:36
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Şimdilerde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisiyle adından söz ettiren Şifanur Gül başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları da beğeni toplayan ünlü isim bu defa bir dergi kapağı için kamera karşısına geçti. Şifanur Gül'ün o pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Kuş Uçuşu'nun Güliz'i Şifanur Gül kapak kızı oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Sevdim Seni Bir Kere, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Kuş Uçuşu ve Terzi gibi birçok başarılı projede yer alan Şifanur Gül başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

DERGİ İÇİN POZ VERDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa bir dergi çekimi için kamera karşında poz verdi.

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Kapak kızı olan Şifanur Gül'ün bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Yine muhteşem görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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26 Kasım 1997 tarihinde Ankara’da doğan Şifanur Gül 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başladı ve eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünde tamamladı.

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Gül, amera karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle çıktı. Daha sonraki yıllarda Benim Adım Melek, Uyanış: Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Kuş Uçuşu ve Terzi gibi dizilerde rol aldı.

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2023 yılında GQ Türkiye Men of The Year Ödül Töreni'nde Yılın Yükselen Yıldız Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

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Vitrin


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