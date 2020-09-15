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Cathy Hummels herkesin içinde bikinisini değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Alman futbolcu Mats Hummels'in eşi Cathy Hummels, İspanya'nın Mallorca Adası'nda görüntülendi.

Sunuculuk yapan Cathy Hummels'e bir kız arkadaşı eşlik etti. Hummels, plajda giydiği çeşit çeşit bikinilerle etraftakilerin ilgisini çekti.

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32 yaşındaki Hummels, bir ara üzerindeki siyah bikiniyi açık renkli bir başkasıyla değiştirdi. Hummels, bu sırada da objektiflere takıldı.

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Cathy Hummels ile futbolcu Mats Hummels, 2015 yılında evlendi. Çiftin Ludwig adında bir oğlu bulunuyor.

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Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunan Hummel, zaman zaman ünlü markaların tanıtımını da yapıyor.


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