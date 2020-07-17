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Çatı Katı Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk 2. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.07.2020 02:08 | Son Güncelleme

Çatı Katı Aşk dizisi 2. son bölümüyle ekrana geldi. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Çatı Katı Aşk'ın 2. bölümünde Ateş'in kız arkadaşının gelmesiyle ortalık karıştı. Ateş'in yaptığı plan ise başını derde soktu. Peki Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çatı Katı Aşk son bölümde yaşananlar.

Çatı Katı Aşk dizisi 2. bölümüyle 16 Temmuz Perşembe akşamı seyirciyle buluştu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi olan Çatı Katı Aşk'ın 2. bölümünde, Yılmaz ailesinin topluca gideceği düğünü fırsat bilen Ateş bir plan yapar. Boş olan eve halasını çağırır ve Yasemin'in ailesi olarak da tamirhaneden ustası ve eşini tanıştırır.
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Planın gayet iyi gittiğini düşünürken hiç olmadık bir şey olur ve başta Demir olmak üzere eve gelenler olur. Yalanlarının ortasında yakalanan ikili şoke olur.

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ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin 23 Temmuz Perşembe ekrana gelecek olan 3. bölüm fragmanı ise henüz Kanal D tarafından yayınlanmadı.

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ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen’e evliliğinin sahte olduğunu itiraf ettiği anda Gülriz’in mahalleye gelmesiyle zor durumda kalan Ateş mecburen evlilik oyununa devam eder.

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Ateş’in sözlerinin aksine davranması Ayşen’i Ateş’e inanmak konusunda büyük bir ikilemde bırakır. Yasemin’in maharetli elleriyle yaptığı kek Yılmaz ailesi tarafından çok beğenilir ama bu durum mutfağın gerçek sahibi olan Süheyla’nın savaş baltalarını çıkarmasına neden olur.

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Celal’in Yasemin’e mantıcı dükkanında iş teklif etmesiyle Demir ve Yasemin arasında süren çekişme daha da alevlenir.

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Sürpriz evliliğin ardından Gülriz Yasemin’in ailesiyle tanışmak ister. Oynadıkları oyunda sürekli yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ortaklar bu sefer de Gülriz tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Acaba Yasemin ve Ateş kimseye yakalanmadan Çatı Katında yaşamaya devam edebilecek midir?

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