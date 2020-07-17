Çatı Katı Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler? Çatı Katı Aşk 2. son bölüm izle!

Çatı Katı Aşk dizisi 2. bölümüyle 16 Temmuz Perşembe akşamı seyirciyle buluştu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi olan Çatı Katı Aşk'ın 2. bölümünde, Yılmaz ailesinin topluca gideceği düğünü fırsat bilen Ateş bir plan yapar. Boş olan eve halasını çağırır ve Yasemin'in ailesi olarak da tamirhaneden ustası ve eşini tanıştırır.



Planın gayet iyi gittiğini düşünürken hiç olmadık bir şey olur ve başta Demir olmak üzere eve gelenler olur. Yalanlarının ortasında yakalanan ikili şoke olur.

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin 23 Temmuz Perşembe ekrana gelecek olan 3. bölüm fragmanı ise henüz Kanal D tarafından yayınlanmadı.

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen’e evliliğinin sahte olduğunu itiraf ettiği anda Gülriz’in mahalleye gelmesiyle zor durumda kalan Ateş mecburen evlilik oyununa devam eder.

Ateş’in sözlerinin aksine davranması Ayşen’i Ateş’e inanmak konusunda büyük bir ikilemde bırakır. Yasemin’in maharetli elleriyle yaptığı kek Yılmaz ailesi tarafından çok beğenilir ama bu durum mutfağın gerçek sahibi olan Süheyla’nın savaş baltalarını çıkarmasına neden olur.