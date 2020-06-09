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Çatı Katı Aşk dizisinden ilk kare! Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 09.06.2020 01:20 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelmeye hazırlanan yaz dizisi Çatı Katı Aşk'ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Çat Kapı Aşk'ın oyuncu kadrosu da belli oldu.

Çatı Katı Aşk dizisinden ilk kare! Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi Çatı Katı Aşk'ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları Çatı Katı Aşk için birlikte objektif karşısına geçti.

çatı katı

Romantik komedi dizisi Çat Kapı Aşk'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait Çatı Katı Aşk, Haziran ayında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak.

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