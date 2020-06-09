Çatı Katı Aşk dizisinden ilk kare! Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi Çatı Katı Aşk'ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.
Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları Çatı Katı Aşk için birlikte objektif karşısına geçti.
Romantik komedi dizisi Çat Kapı Aşk'ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait Çatı Katı Aşk, Haziran ayında Kanal D’de yayınlanmaya başlayacak.
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