Çatır çatır yağ yakıyor: Vücuttaki tüm yağları yakmak isteyenler için özel karışım

Yağ yakan içeceği hazırlamak oldukça basit. Üstelik malzemeler de ulaşılabilir ve maliyetli değil. Bakalım bize neler gerekli:

1 kilogram limın

400 gram kereviz

2 litre su

Hazırlanışı:

Kerevizlerin kökünü rendeleyin ve 2 litre suyla karıştırın. Sonrasında 1 adet limonu rendeleyip kerevizli suya koyun.

Hazırlanan karışımı 25 dakika kaynatın. Karışımı soğutmak için 6 saat bekletin.

Geriye kalan limonun suyunu sıkın. Karışımınız hazır.

Nasıl tüketilir?

Gün boyunca yemeklerden önce 1 su bardağı tüketilmeli ve 3 su bardağını geçmemeli. Bir ay boyunca tüketip bir ay mola verin. Karışımı tüketmeden önce her ihtimale karşı doktorunuzdan onay almakta fayda var. Düşük tansiyon probleminiz var ise bu içeceği tüketmeyin...

Limonun faydaları nelerdir?

C vitamini, B6 vitamini, A vitamini, E vitamini, folik asit, niyasin, tiyamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein içerir.

Diyabeti ve yüksek tansiyonu önler.

Kabızlık problemine karşı oldukça etkilidir.

Böbrek taşlarının oluşumuna engel olur.

Diş etlerini yatıştırır. Limonun kabuğuyla diş etlerinize masaj yapabilirsiniz.