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Çatır çatır yağ yakıyor: Vücuttaki tüm yağları yakmak isteyenler için özel karışım

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Yaz bitmeden şu işi halledelim sevgili okurlar. Fazlalıklar bir an önce yansın gitsin!

Çatır çatır yağ yakıyor: Vücuttaki tüm yağları yakmak isteyenler için özel karışım

Yağ yakan içeceği hazırlamak oldukça basit. Üstelik malzemeler de ulaşılabilir ve maliyetli değil. Bakalım bize neler gerekli:

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1 kilogram limın
400 gram kereviz
2 litre su

Hazırlanışı:

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Kerevizlerin kökünü rendeleyin ve 2 litre suyla karıştırın. Sonrasında 1 adet limonu rendeleyip kerevizli suya koyun.
Hazırlanan karışımı 25 dakika kaynatın. Karışımı soğutmak için 6 saat bekletin.
Geriye kalan limonun suyunu sıkın. Karışımınız hazır.

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Nasıl tüketilir?

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Gün boyunca yemeklerden önce 1 su bardağı tüketilmeli ve 3 su bardağını geçmemeli. Bir ay boyunca tüketip bir ay mola verin. Karışımı tüketmeden önce her ihtimale karşı doktorunuzdan onay almakta fayda var. Düşük tansiyon probleminiz var ise bu içeceği tüketmeyin...

Limonun faydaları nelerdir?

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C vitamini, B6 vitamini, A vitamini, E vitamini, folik asit, niyasin, tiyamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein içerir.

Diyabeti ve yüksek tansiyonu önler.

Kabızlık problemine karşı oldukça etkilidir.

Böbrek taşlarının oluşumuna engel olur.

Diş etlerini yatıştırır. Limonun kabuğuyla diş etlerinize masaj yapabilirsiniz.

Limon suyu soğuk algınlıpı ve grip gibi hastalık sorunlarıyla mücadele eder.

Kerevizin faydaları nelerdir?

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Kan basıncını kontrol altına alır.

Vücuttaki sıvı dengesini dengeler.

Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

Afrodizyak özelliği vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kadınların regl dönemini düzenler.

Karaciğeri korur.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

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