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Çatlak Şanzel'den bomba itiraflar! 'Popstar Mehtap'ı dövdüm'

20.10.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Çatlak Şanzel'den bomba itiraflar! 'Popstar Mehtap'ı dövdüm'

Çatlak Şanzel lakaplı Şanzel Çetin Lerzan Mutlu'nun programına katıldı. Şanzel açıklamalarıyla olay oldu. Çatlak Şanzel ve Popstar Mehtap'ın arasındaki atışma da olay oldu.

Armağan Çağlayan'ın 'Çatlak Şanzel' olarak bilinen Şanzel Çetin ile gerçekleştirdiği röportaj büyük ses getirmişti. Çatlak Şanzel’in bir doktoru öldürdüğünü itiraf etmişti ve bu iddialar tepki çekmişti. Bu iddialara bir tepki de Popstar Mehtap'tan geldi. Mehtap Şanzel'e ateş püskürdü.

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm''Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

Lerzan Mutlu'nun programına katılan Çatlak Şanzel Popstar Mehtap'ı dövdüğünü itiraf etti. Şanzel açıklamasında "Ben namusumla şarkı söylüyorum. Benden dayak yedi. Zamanı gelince sebebini de açıklarım" dedi.

Ekran Alıntısı

YAŞADIĞI TACİZİ DE İTİRAF ETTİ

Şanzel açıklamasında "Acun Ilıcalı elimizden tuttu da biz mi pavyondan gelmedik. Mecburduk pavyona çıkmaya... Pavyonlardan ekmek yiyorum çalışabileceğim başka bir yer yok. Elinizde ne varsa onunla yetinmek zorundasınız. Masaya oturuyorsun adamın biri sana 'kaça çıkıyorsun' diye soruyor. O ne demek? İşte o demek... Sen de şişeyi adamın kafasına indiriyorsun al başına belayı. Yoksa ben de şiddete karşıyım" dedi.

Ekran Alıntısı

Çatlak Şanzel bir dönem uyuşturucu kullandığını da itiraf etti ve "Uyuşturucu almak için balkondan atladım ayağım koptum. Kuran üzerine yemin ettim bir daha kullanmam" dedi.


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