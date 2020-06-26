Çatlak Şanzel kimdir, kaç yaşında? İşte Çatlak Şanzel’in Hayat Hikayesi!

Gerçek ismi Şanzel Çetin olan ve Çatlak Şanzel sahne adı ile önce Ankara’da, sonra da tüm Türkiye’de büyük bir üne kavuşan şarkıcı, son olarak Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk oldu. Armağan Çağlayan’a çok özel açıklamalar yapan Çatlak Şanzel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ankara’daki çok sayıda mekânda sahne alan ve televizyonda yaptığı bir programla Türkiye çapında şöhrete kavuşan Çatlak Şanzel’in gençliğinde işlediği cinayet çok konuşuldu. Kendine has bir üsluba sahip olan ve dobra konuşmalarıyla ünlenen şarkıcı, zorluklarla dolu yaşamını anlattı. Küçük yaşta gerçekleştirdiği evlilik, işlediği cinayet ve isminin hikayesine kadar çok özel açıklamalar yapan Çatlak Şanzel, özellikle işlediği cinayetle alakalı söyledikleriyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Çatlak Şanzel, 17 yaşındayken bir doktoru öldürdüğünü ve bu nedenle hapis yattığını dile getirdi. İşlediği cinayet yüzünden özellikle sağlık çalışanları tarafından büyük tepki alan Çatlak Şanzel geçmişi ve yaşadığı zorluklarla dolu hayat nedeniyle çok konuşuldu.

Çatlak Şanzel Kimdir? Çatlak Şanzel dobra konuşmaları, argo sözleri ve şarkı söylerken yaptığı hareketlerle kısa sürede popüler olmayı başarmış bir şarkıcıdır. Çatlak Şanzel’i yeteri kadar tanımayanların en çok cevap aradığı sorular arasında “Çatlak Şanzel kaç yaşında?” ve “Çatlak Şanzel nereli?” soruları bulunuyor. Çatlak Şanzel doğum tarihi 1982 yılı olmakla beraber babasının işi nedeniyle Fransa doğumlu. Doğumundan hemen sonra ailesiyle birlikte dünyaya dönen Şanzel, Ankara’da hayatına devam ediyor. Ancak Şanzel’in baba tarafından Kahramanmaraş, Elbisanlı olduğu biliniyor. 12 yaşından beri sahneye çıkan ve şarkı söyleyen Çatlak Şanzel, “Nerdesin” şarkısı ve şarkısı değiştirerek okumasıyla sosyal medyada büyük bir şöhrete kavuştu. Ankara’da çalıştığı mekanlarda en çok talep gören şarkıcılardan olan Çatlak Şanzel pavyon yaşamından ve pavyonda çalışmaktan memnun olduğunu dile getiriyor. Çatlak Şanzel İsmi Nereden Geliyor? Çatlak Şanzel ismi ilk duyulduğunda pek çok kişi bu ismin bir sahne adı olduğunu düşündü. Oysa Şanzel ismi şarkıcının gerçek ismi. Fransa’da doğduğu için babası tarafından Paris’in meşhur caddesi olan Şanzelize’ye benzer bir isim verildi. Dolayısıyla şarkıcının, Çatlak Şanzel gerçek adı. Yalnızca “Çatlak” lakabı sonradan cesur ve dobra davranışları nedeniyle çevresindeki insanlar tarafından kendisine takıldı. Şarkıcı, kendisine yalnızca Şanzel ismi ile hitap edilmesindense “Çatlak” ya da “Çatlak Şanzel” denilmesini daha çok sevdiğini dile getiriyor.

Çatlak Şanzel Cezaevine Neden Girdi? Çatlak Şanzel yaşı henüz 17 iken işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdi. Çatlak Şanzel cinayet nedeni olarak; babaannesinin ameliyatta hayatını kaybetmesini gösterdi. Çatlak Şanzel doktor hatası olduğunu bildiği ameliyat sonucunda ameliyatı gerçekleştiren doktoru öldürdü. Bu nedenle suçu üstlenmek isteyen annesiyle beraber bir süre cezaevinde yattı. Daha sonra çeşitli yaralama suçlarından birkaç kez daha ceza aldı ve tekrar Çatlak Şanzel hapis günlerine geri döndü. Çatlak Şanzel’in öldürdüğü doktor ile ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Çatlak Şanzel Evli mi? Çatlak Şanzel şarkıları ve şarkılarını söylerken yaptığı davranışlar nedeniyle özellikle duygusal ilişkileri konusunda büyük merak uyandırdı. Çatlak Şanzel özel hayatı ile herkesin ilgisini çekmeye başladı. Çatlak Şanzel Armağan Çağlayan röportajında; önce evli olmadığını söylese de daha sonra kâğıt üstünde evli olduğunu itiraf etti. Cezaevindeyken bir inat uğruna hiç tanımadığı bir kişiyle evlenen şarkıcı, daha sonrasında o kişiyi bulamadığı için boşanamadı ve kâğıt üstünde evliliğini devam ettirdi.