Çaya düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Yenice karayolu Fatih mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenice istikametinden Karabük istikametine seyreden Şeref D. yönetimindeki 78 AAD 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki çam ağacını deviren otomobil daha sonra 10 metre yükseklikten takla atarak Filyos Çayı'nın kenarına devrildi. Ters dönen otomobil çaya uçmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde 180 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, bin 2 lira idari para cezası kesildi (İHA)
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