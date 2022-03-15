MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çaycı Hüseyin lakabıyla tanınan Alpaslan Özmol mavi tik almak isterken dolandırıldı! ‘Şikayetçiyim’

Çaycı Hüseyin lakabıyla tanınan Alpaslan Özmol mavi tik almak isterken dolandırıldı! ‘Şikayetçiyim’

15.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çocuklar Duymasın' dizisinin sempatik oyuncusu 'Çaycı Hüseyin' olarak tanınan Alpaslan Özmol, mavi tik almak isterken dolandırıldığını ve hesabının çalındığını öne sürerek mahkemenin yolunu tuttu. Hesabını geri alamayan oyuncunun davacı olduğu zanlı İbrahim T. 6 sene hapis talebiyle yargılanıyor. Özmol hakim karşısındaki ifadesinde "Ben mavi tik almak için para göndermiştim. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Çaycı Hüseyin lakabıyla tanınan Alpaslan Özmol mavi tik almak isterken dolandırıldı! ‘Şikayetçiyim’

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrolünü paylaştığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Çocuklar Duymasın'da 'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle şöhret kazanan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, hesabını çaldığı ve kendisini dolandırdığı iddiasıyla İbrahim T.'den şikayetçi oldu.

İddialara göre Alpaslan Özmol, alpaslanozmoloffical adlı instagram hesabına mavi tik almak için İbrahim T.'ye bin lira para yolladı. Sonrasında fa İbrahim T. hesabı geri vermek için 2 bin 500 TL para istedi. Parayı göndermeyen Özmol dolandırıldığını ve hesabının çalındığını fark edince şikayetçi oldu.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İbrahim T. hakkında "Haksız çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'2 BİN 500 LİRA DAHA VERİRSEN HESABINI GERİ VERİRİM'

Alparslan Özmol Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesinde "Ben sanığa banka üzerinden bin lira para gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma mavi tik alınmasına ilişkin vermiştim. Sonrasında şahıs bana '2 bin 500 lira daha verirsen hesabını geri veririm' dedi. Ben şahsın art niyetli olduğunu anladım ve iletişimi kestim. Sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Dosya alınan ifadelerin ardından yargılamanın devam etmesi için Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlarGöğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlar
Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepkiKanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyarı: Artık yıkılmalı

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

Çocuğa istismar suçundan hapis cezası alan Esra Ersoy'dan skandal savunma! "13 yaşındaymış gibi durmuyordu..."

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.