Çaycı Hüseyin lakabıyla tanınan Alpaslan Özmol mavi tik almak isterken dolandırıldı! ‘Şikayetçiyim’

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrolünü paylaştığı, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Çocuklar Duymasın'da 'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle şöhret kazanan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, hesabını çaldığı ve kendisini dolandırdığı iddiasıyla İbrahim T.'den şikayetçi oldu.

İddialara göre Alpaslan Özmol, alpaslanozmoloffical adlı instagram hesabına mavi tik almak için İbrahim T.'ye bin lira para yolladı. Sonrasında fa İbrahim T. hesabı geri vermek için 2 bin 500 TL para istedi. Parayı göndermeyen Özmol dolandırıldığını ve hesabının çalındığını fark edince şikayetçi oldu.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İbrahim T. hakkında "Haksız çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'2 BİN 500 LİRA DAHA VERİRSEN HESABINI GERİ VERİRİM'

Alparslan Özmol Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadesinde "Ben sanığa banka üzerinden bin lira para gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma mavi tik alınmasına ilişkin vermiştim. Sonrasında şahıs bana '2 bin 500 lira daha verirsen hesabını geri veririm' dedi. Ben şahsın art niyetli olduğunu anladım ve iletişimi kestim. Sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Dosya alınan ifadelerin ardından yargılamanın devam etmesi için Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



