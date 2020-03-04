Caz Festivali'ne yıldız yağacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bir kez daha güncel müziğin en iyi ve en yeni örnekleriyle müzikseverlerle buluşacak. Bu yıl 27 Haziran-14 Temmuz arasında gerçekleştirilecek festival yıldız isimlerden yeni keşiflere sayıları 250’yi aşan yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 25 mekânında ağırlayacak. FESTİVAL PROGRAMI 7 Temmuz Pazartesi 21.30, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Gregory Porter Derin ve yoğun sesiyle sahneye çıktığı anda havayı değiştirip, ortamı ısıtan bir isim Gregory Porter. Kusursuz vokal tekniğinde sadece caz değil soul ve gospel türlerinin de etkisini yakalamak mümkün. İki Grammy ödüllü Gregory Porter 7 Temmuz’da Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnede olacak. 22 Temmuz Çarşamba 20.00, Volkswagen Arena

Foals Indie rock müziğin sıkı isimlerinden, Coachella, Glastonbury ve Roskilde gibi birçok festivalde sahne alan Foals, sahne enerjisiyle kendine hayran bırakıyor. Heyecanlarının kaynağını “Her konseri son konserimiz gibi çalmak” sözleriyle anlatan ekip festivalin kapanışını yaparken yazın unutulmaz gecelerinden biri yaşanacak.

14 Temmuz Salı 21.00, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Joshua Redman – Brad Mehldau – Christian Mcbride - Brian Blade

A MoodSwing Reunion Bir dönem caz müziği enstrümanlarıyla tanımlayan 4 isim saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basçı Christian Mcbride ve davulcu Brian Blade. Her biri müzik kariyerinde tepe noktada yer alan 4 isim eşine zor rastlanacak bir konserle sahnede olacak. Parklarda Caz 27 Haziran Cumartesi Kadıköy Fenerbahçe Parkı, 28 Haziran Pazar Bebek Parkı’nın yanı sıra 4 Temmuz Cumartesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve 5 Temmuz Pazar Maçka Parkı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Parklarda Caz konserlerinde Red Baraat, YĪN YĪN gibi gruplar müzik severlerle buluşacak. 29 Haziran Pazartesi 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

Festival Ödül Gecesi İstanbul Caz Festivali, Yaşam Boyu Başarı Ödülleri bu yıl TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası’nın en eski vokallerinden Atakan Ünüvar ile eşsiz stiliyle klarnet sanatçısı Barbaros Erköse’ye verilecek. Bu gecede, şapkalar bir kere daha caz müziğin ustaları için çıkarılacak.

30 Haziran Salı 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası feat. Ece Göksu, Eda And, Selen Gülün, Sibel Köse Gecede,doğaçlama yeteneğiyle öne çıkan yorumcu Sibel Köse, besteci, piyanist, vokalist Selen Gülün ile kuşağının iki genç ve başarılı temsilcisi piyanist ve güçlü vokaliyle dikkatleri çeken Ece Göksu ile caz piyanisti ve besteci Eda And da sahnede olacak. Sahnede toplam 22 müzisyen yer alacak. 1 Temmuz Çarşamba 20.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

FRESU ● GALLIANO ● LUNDGREN ● Mare Nostrum / Coşkun Turhan Quartet Her biri kendi enstrümanında usta 3 isminden: Piyanoda Nordik soundunu Avrupa Caz standartlarıyla ustalıkla birleştiren Jan Lundgren, akordiyonda güçlü ve öncü stiliyle Richard Galliano ve trompette Sardunya’dan beslenen Akdeniz sounduyla Paolo Fresu’nun oluşan Mare Nostrum projesi sahnede olacak. 1 Temmuz Çarşamba 21.00, Şişhane: Baba Zula, Ayyuka, Elektro Hafız ve çeşitli sanatçılar

2 Temmuz Perşembe 19.00, Kadıköy Moda: Can Güngör, Sandman Project, Make Mama Proud ve çeşitli sanatçılar

İstanbul Caz Festivali’nin dört gözle beklenen programlarından biri Gece Gezmesi 5 yıldır dinleyiciyle Anadolu Yakası’nda buluşan program, bu sene iki gece takip edilecek, üstelik bu gecelerden biri Avrupa Yakası’nda, Şişhane’de gerçekleşecek. Gece Gezmesi’nin Şişhane rotasında yer alan Maestro Donizetti Jazz Club, Salon İKSV ve Orni’de takip edilecek ilk gece programında BaBaZuLa, Ayyuka, Yasak Helva, Elektro Hafız, Duble Salih ve daha fazlası yer alıyor. 2 Temmuz akşamıysa Gece Gezmesi’nin çıkış noktası da olan Kadıköy Moda sınırlarında mekik dokumaya devam edilecek. Can Güngör, Sandman Project, Make Mama Proud gibi isimlerin sahne alacağı, güncel rock, elektronik müzik ve caz müzisyenlerinden harekeli ve enerjisi yüksek bir geceye tanıklık edilecek. 3 Temmuz Cuma 21.00, UNIQ Hall

Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis Kardeş Türküler, tüm zenginliklerden beslenen müziği ve kendi tanımıyla “çokkültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudu”yla festivale geliyor. Gruba Yunanistan’dan neyzen Harris Lambrakis ile Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni, cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik edecek.

4 Temmuz Cumartesi 16.30, Beykoz Kundura

Kutiman Orchestra // Emma-Jean Thackray // Seda Erciyes & JmH Gecenin yıldız ismi, festivalde durmadan dans edilecek gecelerden birine tanıklık edeceğimiz bir performansla Kutiman olacak. Yeni İngiliz Cazı’nın temsilcilerinden Emma-Jean Thackray ise gecenin diğer ismi. Ana sahnedeki programın ilk performansı ise hip hop, soul ve caz müzikten ilham alan ritmik müzikleri ile Seda Erciyes & JmH ekibi olacak. 6 Temmuz Pazartesi 21.00, Venedik Sarayı Bahçesi

Enrico Pieranunzi Trio “Fellini Jazz” ‘Rönesans’ı parmaklarıyla getiren müzisyen’ olarak tanımlanan 70 yaşındaki piyanist Enrico Pieranunzi, davulda Mauro Beggio ve kontrbasta Luca Bulgarelli’yle birlikte 100. doğum yıldönümünde Fellini filmlerinin unutulmaz müziklerinden oluşan repertuvarıyla festivalin unutulmaz gecelerinden birinde sahnede olacak. 7 Temmuz Salı 19.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra Manchester kökenli müzisyen Matthew Halsall’un trompetnin tonu, insanın içini yumuşatan ve beklenmedik bir sakinlik hissi veren yaz yağmuru gibi… Onu ve kurduğu plak şirketiyle aynı ismi taşıyan ekibi The Gondwana Orchestra’yı dinlemek İstanbul Caz Festivali’nin ender anlarından biri olacak.

8 Temmuz Çarşamba 20.00, Arter

Aura: Musing Orkestrası (Yöneten: Şevket Akıncı) Şevket Akıncı’nın proje şefliğindeki bu etkinlik kolektif bir çabanın ürünü olduğu kadar, rastlantılara da açık olacak. 40 müzisyen, Arter’in dört bir yanına yayılarak katılımcıları müziğin parçası olmaya davet ediyor.

10 Temmuz Cuma 22.00, Salon İKSV

Barbaros Erköse Gecesi Aileden gelen müzisyenliğin kılcal damarlarına kadar yerleştiği müzisyenlerden Barbaros Erköse. Bu gecede, Festivalin bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunduğu Erköse, Anadolu’nun cazı sayılabilecek geleneksel Roman havalarını yorumladığı ekibiyle sahnede olacak. 11 Temmuz Cumartesi, Caz Vapuru

Matine 11.00 // Suare 17.00, Kabataş İskelesi

Kabataş – Anadolu Kavağı – Kabataş



İstanbul Caz Festivali dinleyicisiyle uzun bir süre sonra geçen yıl tekrar buluşan Caz Vapuru, bu yıl da İstanbul Boğazı’nı denizden turlayarak, ferah bir müzik deneyimi yaşamak isteyen yolcularını bekliyor. Caz Vapuru bu tek değil; matine ve suare olmak üzere iki kez seferde olacak!