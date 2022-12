Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisiyle beğeni toplayan Selma Ergeç'in eşini görenler şaştı kaldı.

Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olan Selma Ergeç, Almanya'da doğdu. Sağlıkçı ailesinin izinden giderek tıp eğitimi almaya karar veren Ergeç, yurt dışında tıp fakültesinde okurken staj için Türkiye'ye geldi.

Kendine has güzelliğiyle beğeni toplayan Selma Ergeç'e eroin bağımlısı bir genç kızı canlandırması için teklif geldi. Ergeç oyunculuktan keyif aldığını fark edince, okulunu dondurma kararı aldı.

Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Selma Ergeç, Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var klibinde oynadı. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç, şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiriyor.

Kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandıran Selma Ergeç, 2015 yılında Can Öz ile dünyaevine girdi. Almanya'da ailesinin yaşadığı kasabada evlenen çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı.

Boston'da sosyoloji eğitimi alan Can Öz, Türkiye'nin en köklü yayınevlerinden olan Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün oğlu çıktı. Can Öz, ayrıca yayınevinin sahibi...

Ünlü çiftin Yasmin adını verdikleri bir kızları bulunuyor.