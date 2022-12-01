MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

01.12.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da Selen Koroğlu karakterine hayat veren güzel oyuncu Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisiyle beğeni toplayan Selma Ergeç'in eşini görenler şaştı kaldı.

Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olan Selma Ergeç, Almanya'da doğdu. Sağlıkçı ailesinin izinden giderek tıp eğitimi almaya karar veren Ergeç, yurt dışında tıp fakültesinde okurken staj için Türkiye'ye geldi.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Kendine has güzelliğiyle beğeni toplayan Selma Ergeç'e eroin bağımlısı bir genç kızı canlandırması için teklif geldi. Ergeç oyunculuktan keyif aldığını fark edince, okulunu dondurma kararı aldı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Selma Ergeç, Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var klibinde oynadı. Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç, şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiriyor.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandıran Selma Ergeç, 2015 yılında Can Öz ile dünyaevine girdi. Almanya'da ailesinin yaşadığı kasabada evlenen çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Boston'da sosyoloji eğitimi alan Can Öz, Türkiye'nin en köklü yayınevlerinden olan Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün oğlu çıktı. Can Öz, ayrıca yayınevinin sahibi...

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Ünlü çiftin Yasmin adını verdikleri bir kızları bulunuyor.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in kocası da tanıdık çıktı! Meğer bir kızı bile varmış...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göbek ve göğüs dekoltesi olay oldu! Fiziğini gören...Göbek ve göğüs dekoltesi olay oldu! Fiziğini gören...
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!
Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."
Anahtar Kelimeler:
Selma Ergeç camdaki kız anne biricik asgari ücrette gelir ve damga vergisi karakteri

En Çok Okunan Haberler

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

Asgari ücret maratonu başladı! İşte ilk açıklamalar...

'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.