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CD Projekt Red Cyberpunk dünyasında geçen oyunlar hazırlıyor

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TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

CD Projekt Red’in üzerinde çalışığı Cyberpunk 2077 dışında şirketin başka Cyberpunk oyunları da hazırladığı ve süprizleri her an patlatabileceği vurgulanıyor.

CD Projekt Red Cyberpunk dünyasında geçen oyunlar hazırlıyor

Cyberpunk 2077 çok uzun zamandır beklenen ve en son da Keanu Reeves’in katılımıyle büyük sürpriz yapan bir oyun. Olağan üstü satış başarısıyla herkesi hayran bırakan Witcher serisinin yapımcısı CD Projeckt Red’in “Cyberpunk” meselesini sadece 2077 ile bırakmayacağına dair dedikodular ortaya çıkmaya başladı.

Şirketten sızan bilgilere göre, CD Projekt Red, üçüncü parti yapımcılarla gizli şekilde aynı Cyberpunk dünyasında geçen oyunlar hazırlıyor. Bu ekipler farklı öyküleri AAA kalitesinde video oyunlarına dönüştürüyor. Diğer bir deyişle, Cyberpunk dünyasından alabileceği bütün parayı kasasına hortumlamak için yeni oyunlar hazırlıyor ki, bunların arasında mobil oyunlar ve MMO türü oyunlar da yer alıyor. İşin vurucu kısmı ise tüm oyunların AAA kalitesinde olması. Yani mini ek oyunlar hazırlamıyorlar.

Şirket içnden bir yetkili, halihazıda 3 Cyberpunk projesi üzerinde çalışan geliştirici ekipler olduğunu da doğruluyor. ancak oyunlar hakkında detaylı bilgiler verilmiyor. Teorik olarak diğer oyunlar Cyberpunk 2077 piyasaya çıkıp güzel bir satış başarısı yakaladıktan sonra yayınlanacak. Yeni oyunların, Cyberpunk 2077 satışları sönmeye başlamışken piyasaya çıkıp yeni heyecan yaratacak şekilde konumlanması bekleniyor. Şirketin yol haritası belgesinde de 2021 yılında piyasaya çıkacak bir Cyberpuk oyunu ve başka bir AAA RPG oyunu görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077 CD Projekt RED

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