Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları kimdir?

Cebimdeki Yabancı filmi konusu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Sevilen film 2016 İtalyan yapımı olan 'Perfetti Sconosciuti'den Türk sinemasına usta yönetmen Ferzan Özpetek tarafından uyarlanmıştır. Yönetmen koltuğunda başarılı oyuncu Serra Yılmaz'ın yer aldığı filmde, teknolojinin getirisi telefonlar, sosyal medya ve bunlar sonucu oluşan yeni toplum düzenindeki insanların hayatı ele alınmaktadır. Peki Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilen ayrıntılar...

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk asıllı usta yönetmen Ferzan Özpetek'in yapımcılığını ve uyarlamasını yaptığı film 'tek mekan filmleri' kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle dış mekan çekimleri bulunmamaktadır. 7 eski arkadaşın akşam yemeği için bir evde toplaması üzerinden gelişen olayların ele alındığı film, başarılı oyuncuları göz önünde bulundurularak İstanbul'da çekildiği düşünülüyor. Her ne kadar Ferzan Özpetek ve filmin yönetmenliğini üstlenen Serra Yılmaz İtalya'da yaşasa da bu uyarlama film için İstanbul'da bir evi seçtikleri biliniyor. Filmin çekimleri ise 2017-18 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise beyazperde de sinemaseverler ile buluşmuştur.