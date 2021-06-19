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Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları kimdir?

19.06.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcılığını Ferzan Özpetek'in üstlendiği Cebimdeki Yabancı filminin yönetmen koltuğunda ise yakın arkadaşı ünlü oyuncu Serra Yılmaz yer alıyor. Konusu ve günümüz hayatının bir takım sorunlarına dikkat çeken filmin nerede ve ne zaman çekildiği merak konusu oldu. Peki Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları kimdir? İşte detaylar...

Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları kimdir?

Cebimdeki Yabancı filmi konusu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Sevilen film 2016 İtalyan yapımı olan 'Perfetti Sconosciuti'den Türk sinemasına usta yönetmen Ferzan Özpetek tarafından uyarlanmıştır. Yönetmen koltuğunda başarılı oyuncu Serra Yılmaz'ın yer aldığı filmde, teknolojinin getirisi telefonlar, sosyal medya ve bunlar sonucu oluşan yeni toplum düzenindeki insanların hayatı ele alınmaktadır. Peki Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilen ayrıntılar...

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk asıllı usta yönetmen Ferzan Özpetek'in yapımcılığını ve uyarlamasını yaptığı film 'tek mekan filmleri' kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle dış mekan çekimleri bulunmamaktadır. 7 eski arkadaşın akşam yemeği için bir evde toplaması üzerinden gelişen olayların ele alındığı film, başarılı oyuncuları göz önünde bulundurularak İstanbul'da çekildiği düşünülüyor. Her ne kadar Ferzan Özpetek ve filmin yönetmenliğini üstlenen Serra Yılmaz İtalya'da yaşasa da bu uyarlama film için İstanbul'da bir evi seçtikleri biliniyor. Filmin çekimleri ise 2017-18 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise beyazperde de sinemaseverler ile buluşmuştur.

Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları kimdir?

CEBİMDEKİ YABANCI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yedi eski dost bir akşam yemeğinde bir araya gelmeye karar verir. Herkes sofranın başında oturmuş sohbet etmekte, şen kahkahalar eşliğinde yemek yemektedir. Yemek sırasında bir oyun oynamaya karar verilir. Oyun oldukça basittir; herkes telefonlarını masaya koyacak, gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Yedi dostun maskelerinin ardındaki hayatların cep telefonları ile ortaya koymaları ilişki dengelerini altüst eder. Bunca zaman çok yakın dost olduklarını düşünün grup aslında birbirlerine yabancıdır.

Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları kimdir?

CEBİMDEKİ YABANCI OYUNCULARI KİMLER?

Dönem eleştirisi yapan gerlim ve komedi türündeki Cebimdeki Yabancı filminin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer almaktadır:
Şükrü Özyıldız (Sinan)
Leyla Lydia Tuğutlu (Tuba)
Serkan Altunorak (Metin)
Belçim Bilgin (Banu)
Buğra Gülsoy (Kerem)
Çağlar Çorumlu (Suavi)
Şebnem Bozoklu (Esra)

Cebimdeki Yabancı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları kimdir?

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Anahtar Kelimeler:
Serra Yılmaz
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