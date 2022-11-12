Cebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel'den şaşırtan hamle

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak cebinde 83 dolar ile TIR şoförlüğüne başladığını açıklayan Korel, şimdilerde Amerika'da filo sahibi.

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" dedi. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltti.

Kesin bir bilgi vermeyen Tolga Karel'in yeni işi merak konusu oldu.



