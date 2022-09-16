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Cehalet eş anlamlısı nedir? Cehalet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk topluluklarının uzun süreler göçebe yaşamaları farklı medeniyetlerle iletişime girmelerini sağlamıştır. Bu iletişimler sayesinde toplulukların kültürel, sosyal, ekonomik gibi pek çok alanda birbirleriyle etkileşime girmiştir. Diller de bu etkileşimlerde etkilenmiş ve aralarında çeşitli alışverişlerin yaşanmıştır. Türkçe zaman içerisinde farklı dillerden pek çok kelime almıştır. Cehalet kelimesi de başka bir dilden Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Peki, cehalet kelimesinin eş anlamı nedir?

Cehalet eş anlamlısı nedir? Cehalet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cehalet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Etimolojisini incelediğimizde Arapça "chl" kökünden geldiğini görürüz. Chl kökünden türetilen ve bilmeme, habersiz olma anlamına gelen "cahāla(t)" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre cehalet kelimesi "bilgisizlik" anlamına gelir. Cehalet kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Cehalet bir insanın sahip olduğu en zararlı özelliktir.
  • Her konuyu bildiğini sanarak atlaması karşısındaki insanları deli ediyordu ama hareketleri cehaletin ötesine geçmiyordu.
  • Yaşını almış insanlar gençleri cehalet dönemi olarak görse de onların ne kadar donanımlı olduklarından haberleri yok.
  • Bu cehalet içeren sözlerinle kimseyi ikna edemezsin, öğrenip tekrardan buraya gelebilirsin.
  • Cehaletimi mazur görün, bu konuyu vaktim kısıtlı olduğu için yeterince araştıramadım.
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Cehaletin eş anlamlısı nedir?

Cehalet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Bilgisizlik
  • Bilmezlik
  • Nadanlık
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Cehaletin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cehaletin eş anlamlılarıyla örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bilgisiz olduğu konular hakkında konuşmayıp araştırmaya odaklanırdı.
  • Buraya bu bilgisizlikle gelebiliyorsan işi hak etmiyorsun demektir.
  • Bilmezlik insanı çürütür, araştırarak yeni bilgilere aç olmak insanı yeniden hayata döndürür.
  • Bilgisiz olup her konuya bir lafı olduğundan sözlerini artık ciddiye almayacağım.
  • Bana nadanlık yaparak beni kandırmaya çalışma.
  • O bu işleri acizliğinin getirdiği nadanlıkla yaklaşıyor, fazla ciddiye almamanı tavsiye ederim.
  • İş görüşmesinde karşımdaki insanın bilmezlik hâlini gördüğümde hayal kırıklığına uğramıştım.
  • Her şeyi nadanlığa getirdiğin için sürekli mutlusun, bilgili olmadığın her halinden belli oluyor.
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