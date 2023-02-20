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Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Cehennem Melekleri 2 filmi ne zaman çekildi?

20.02.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cehennem Melekleri 2 filmi bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sylvester Stallone'nin hem senaristliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Cehennem Melekleri 2 filmi ne zaman çekildi?

Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Cehennem Melekleri 2 filmi ne zaman çekildi?

ABD yapımı Cehennem Melekleri 2 filmi 2012'de vizyona girmiştir. İkinci filmde yönetmen koltuğunda Stallone yerine Simon West yer alırken, senaryoda Dave Callaham'da Sylvester Stallone'a eşlik etmiştir. İşte Cehennem Melekleri 2 filmine dsir merak edilen soruların yanıtları...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu Cehennem Melekleri 2'nin oyuncu kadrosunda Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis, Jet Li ve Sylvester Stallone bulunuyor.

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CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin planları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

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