Çekiç ve Gül: Behzat Ç. için geri sayım başladı! Behzat Ç.'nin oyuncuları yıllar sonra buluştu

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Blu TV'de 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla yayınlanacak olan dizinin okuma provası önceki gün gerçekleştirildi.

Önümüzdeki günlerde sete çıkacak projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşadı.

YENİ OYUNCULAR KADRODA

Dizinin yeni sezonunda sürpriz isimler de yer alacak. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek. Çukur'da Akın Koçovalı rolünü canlandıran Burak Dakak, yeni sezonda Behzat Ç.'de oynayacak.



İKİ OYUNCU ROL ALMAYACAK

Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.

Diğer yandan ise Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman'ın da yeni sezonda yer almayacak.

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.



