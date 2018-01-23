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Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

MAGAZİN HABERLERİ | 23.01.2018 20:28 | Son Güncelleme 12 saat önce

1991'de İzel ve Ercan'la şarkı söyleyen Çelik, verdiği konserde bir hayranına aşık olduğunu ve onun için şarkı yazdığını sosyal medyadan itiraf etti.

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Yaptığı müzikle bir döneme damga vuran isimlerden Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok şaşırtıcı itirafa imza attı. Çelik, Kanım Kaynadı sana şarkısını konserinde aşık olduğu kadına yazdığını söyledi.

27 YIL SONRA İTİRAF ETTİ
Henüz İzel ve Ercan'la şarkı söylediği yıllarda bir kıza yazdığı şarkıyı 27 yıl sonra açıklayan Çelik, kısa bir süre önce verdiği konserde karşısına çıkan hayranına bu gerçeği açıkladığını da itiraf etti.

İşte Çelik'in o paylaşımı:

"1991 yılında Ankara'da aşık olduğum bir kıza yaptım bu şarkıyı… Ve o kız geçtiğimiz cumartesi akşamı 6:45 konserinde karşıma çıktı. Ankara'dan dönerken İzel ve Ercan'la birlikte beni tren garından uğurlamıştı. Bir tek kez gördüm onu ve sadece o gün içinde yaşananlarla bu şarkıyı yazdım. Ateşteyim albümünde yayınladım bu şarkıyı… Kız ise şarkının ona yazıldığını bu konser sonrasında öğrendi: Tam 27 sene sonra… Anlat anlat bitmez, ne anılar var be!"

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çelik izel çelik ercan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Vay be ne kadarda önemliymiş... Bu tip haberleri daha arka planda yayınlayın lütfen... Askerlerimiz sınır ötesindeyken bize ne "Çelik-Çomaktan".
Yokluktan şizofrene bağladın çelik. sizin devriniz bitti boş muhabbet yapmayın..
efsane şarkıların efsane sanatçısı iyi ki varsın
Çelik her fırsatta medya da yer almak için saçma sapan değişik şeyler ile gündem oluşturmaya çalışıyorsun yapma şarkı yap dinleyelim eski çelik i istiyoruz yeni çelik bu değil
söylemediğin kısımlarda vardır...
Sahnesi muhteşem birgün mutlaka dinleyin çıktığı yerde istanbulun en iyi orkestrası ve müziği yapılıyor şaşıracaksınız gerçekten
Tek derdimiz buydu...
çok önemli yıllardır bu haberi bekliyorduk
Yedik mi?
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