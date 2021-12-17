Ünlü şarkıcı duyurdu! Avril Lavigne’nin bir döneme damga vuran şarkısı ‘Sk8er Boi’ film oluyor

Bir dönemde pop-rock prensesi olarak anılan Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2002’deki ilk albümü Let Go’da yer verdiği ve adının en çok anıldığı şarkılardan biri olan ‘Sk8er Boi’ filminin çekileceğini duyurdu. Green Day’den esinlendiği ve kadınlara aşk mektubu olarak nitelediği yeni pop-punk albümü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Roadio’dan Lisa Worden’a konuştu. Şarkıcı hala kariyerinde canlı söylemeyi en çok sevdiği parçanın ‘Sk8er Boi’ olduğunu belirterek bir üst seviyeye taşımak istediğini dile getirdi.



