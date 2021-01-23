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Cem Arslan ile 'Gazoz Ağacı' artık Karnaval’da

Emre Ekrem Emre Ekrem 23.01.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Cem Arslan ile 'Gazoz Ağacı' artık Karnaval’da

Türkiye’nin en çok dinlenen radyo programcısı Cem Arslan, yeni yılda yeni adresi Süper FM’de!

‘Cem Arslan ile Gazoz Ağacı’, günün en yorucu saatinde trafik stresine karşı anti depresan niyetine bir programla Süper FM’de hafta içi her akşam 18.00-20.00 saatleri arasında hem sona ermekte olan günü değerlendirecek hem de evlere yetişirken bize neşeyle eşlik edecek.

Süper FM, Metro FM, Joy Türk, Joy FM ve Virgin Radio Türkiye gibi Türkiye’nin en çok dinlenen radyo istasyonlarını bulunduran Karnaval Medya Grubu, yine bünyesinde yer alan ‘Rabarba’ ve ‘Ara Gaz’ gibi Türkiye’nin en sevilen radyo şovlarına bir yenisini daha ekleyerek ‘Cem Arslan ile Gazoz Ağacı’nı da Karnaval radyolarından Süper FM’de dinleyiciyle buluşturuyor.

‘Cem Arslan’la Gazoz Ağacı’ 20 Ocak Çarşamba gününden itibaren yeni adresi Süper FM’de hafta içi her gün 18:00-20:00 saatleri arasında!

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