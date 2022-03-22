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Cem Belevi sevgilisi İrem Derici'yi Amsterdam'a götürdü! Aşk pozları

22.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici yeni yaşına aşkla girdi. Cem Belevi sevgilisi İrem Derici'yi Amsterdam'a götürdü! Derici aşk pozlarını takipçileriyle paylaşıp beğeni topladı.

Cem Belevi sevgilisi İrem Derici'yi Amsterdam'a götürdü! Aşk pozları

İrem Derici ile Cem Belevi bir süre ayrı kalıp ihanet iddialarıyla gündemdeyken yeniden barıştı. Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da aldı.

Derici, sevgilisiyle birlikte geçirdiği romantik anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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Paylaşımlarda neşeli halleriyle dikkat çeken İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam sokaklarında el ele yürüdü.

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Derici ve Belevi'nin aşk pozları kısa süre takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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