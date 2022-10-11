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Cem Belevi tarafından aldatılmıştı! İrem Derici'den aşk paylaşımı

11.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan İrem Derici son olarak Cem Belevi tarafından aldatılmıştı. Cem Belevi'yi ifşa eden İrem Derici aşka kapılarını kapatmıyor. "At gibi aşığım" itirafında bulunan Derici gündem oldu.

Cem Belevi tarafından aldatılmıştı! İrem Derici'den aşk paylaşımı

Son olarak Cem Belevi ile ilişkisinde aldatılan İrem Derici bu ilişkisiyle "Ben şu anki bağımlılığımı nasıl bırakacağım? Mesela buraya oturuyorum ya o da oturdu buraya diyorum. Aklım mantığım zekam hepsi bir kutuda ve anahtarı bende değil. Çok korkuyorum çünkü kontrolüm yok ay bilmiyorum bittim" demişti.

Ekran Alıntısı

Aşık olunca gözünün hiçbir şey görmediğini her fırsatta dile getiren Derici son paylaşımıyla gündeme geldi. İrem Derici Twitter hesabından "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulundu.

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Derici'nin paylaşımını görenler hayranları "Eyvah yine üzülecek" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı

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İrem Derici Cem Belevi turu
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