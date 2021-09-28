MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz, Avrupa turnesine çıkıyor

Cem Yılmaz, Avrupa turnesine çıkıyor

28.09.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Avrupa Turnesi kapsamında gerçekleştireceği gösteriler pandeminin başında ertelenmişti.

Cem Yılmaz, Avrupa turnesine çıkıyor

Mart 2020’de Şahmeran Entertainment tarafından düzenlenecek olan gösterilerin, Avrupa’da bazı ülkelerin koronavirüs sebebiyle konser vb. etkinlikleri iptal etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmış ve yeni tarih belirtilmemişti.

Cem Yılmaz hayranlarına müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

aa

Ünlü şovmenin Diomand Elite Platinum Plus gösterisinin Avrupa turnesi 4 Kasım’da Almanya Hannover’de başlayacak. Cem Yılmaz, turne programını da instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdıZuhal Topal'ın kızına yorum yağdı
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntüNesli tükenme tehlikesi altındaydı! Karayolunda şaşırtan görüntü
Birkan Sokullu aileye girdi! Ziyafet verdiBirkan Sokullu aileye girdi! Ziyafet verdi
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Kovid-19'un tedavisi için ilaç üretildi! Ölüm oranını düşürüyor

Kovid-19'un tedavisi için ilaç üretildi! Ölüm oranını düşürüyor

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.