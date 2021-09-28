Cem Yılmaz, Avrupa turnesine çıkıyor

Mart 2020’de Şahmeran Entertainment tarafından düzenlenecek olan gösterilerin, Avrupa’da bazı ülkelerin koronavirüs sebebiyle konser vb. etkinlikleri iptal etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmış ve yeni tarih belirtilmemişti.

Cem Yılmaz hayranlarına müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şovmenin Diomand Elite Platinum Plus gösterisinin Avrupa turnesi 4 Kasım’da Almanya Hannover’de başlayacak. Cem Yılmaz, turne programını da instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

