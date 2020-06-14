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Cem Yılmaz, Babalar Günü'nü şaşırdı: Mis gibi kafalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 22:05 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 21 Haziran'daki Babalar Günü'nü bu Pazar zannederek babası ve oğluyla kutlama yaptığını açıkladı. Yılmaz, "Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu..." dedi.

Cem Yılmaz, Babalar Günü'nü şaşırdı: Mis gibi kafalar

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla güldürdü.

21 Haziran Babalar Günü'nü bugün zannederek babası ve oğluyla kutlama yaptığı dile getiren Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Az evvel babamı aradım, 5 dakika Babalar Günü'nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı, 10 dakika onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu..."

cem

Bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın esprili paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

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